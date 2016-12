Comparti E temporada di fin di aña ta haya hopi mas turista den e area di hotel. A puntra Agente Andrew Hoo, con prepara nan ta, cu por ta kisas henter aña ta druk. El a splica cu tin extra vigilancia den e area di Noord. Ta tene cuenta cu no e area turistico so, pero e areanan cu ta den e districto di Noord mes. E woonwijken tambe. E atencion no tey solamente pa turistanan, pero pa full pueblo di Aruba, vooral e area di Noord, cual ta cay bao di nan. Locual ta turista, tin reunion y contacto cu e hotelnan direct, nan departamento di siguridad y ta comunica diariamente cu otro ye sey ta yuda hopi den e parti di prevencion, door cu un ta alerta otro. Tur hotel ta gelink cu polis y e comunicacion ta bay hopi bon y esey tin su fruto. Ta preveni hopi crimen prome cu nan sosode. Den e area di Noord tin hopi keho di ladronicia den cas. Tin biaha esaki ta baha, despues bolbe subi. Segun Hoo, pakico e tin su fluctuacion, tin di haber cu esnan cu ta cera. Hopi biaha ta haya e recidivistanan cu ta sali y ta cuminsa cu nan mala maña. Ora nan cay cera, bo ta ripara cu e inbraaknan ta baha y ora nan sali bek, e ladronicianan ta subi. Ta purba di keda tene presion riba nan mas hopi posibel pa evita sorto di inbraaknan aki, esta kiebro den cas. Vooral den area di Noord, esey ta sosode. Nan ta enfoca mas tanto riba e turistanan cu ta huur cas ora nan bin pasa vakantie. Tin patruyanan preventivo den e barionan ey . Tin e maneranan con ta wordo haci. Tin atencion pa esey y e ta wordo haci, segun Hoo. Tambe tin cierto personanan apunta den e woonwijken cu tin contact cu e coleganan via social media, via whatsapp. Tur e cosnan aki ta na nan luga pa traha mas preventief posibel. Hoo a sigui splica cu te ainda ta haya e fenomeno di molester di turista, cual ta wordo yama “crime of opportunity”. Hopi biaha turistanan ta bin y no ta spera cu nan ta wordo horta. Nan ta laga nan cosnan valioso den nan tas, bao di palapa y ta bay lanta bin bek. Lamentablemente, ladronnan ta pasa y ta wak esey y naturalmente ta bay cu e tas. Esey no ta sosode door di ladron, pero tambe eigenlijk tin biaha turistanan ta wak un chens y ta bay cu un telefon of un cartera mal poni. Tur esey tin den e situacion aki. Ta un oportunidad cu un hende ta wak un cos y ta gewoon cohe y piki’e for di unda nan ta wak’e. Ultimo a gara un duo cu tabata bezig ta haci e sorto di cosnan aki y tin nan cera, cual por cierto ta trata di hendenan local. Tin cierto hotelnan, vooral e timesharenan ta haci’e hopi, cu nan repeat guestnan, tin un membersmeeting of owners’s meeting y ta geef door e informacion pa tene cautela. Semper y cuanto tene na cuenta cu mester wak bon con ta trece e informacion aki dilanti pa no lanta un sorto di sentido cu e cirmen ta halto, cual no ta asina. Ta bisa nan pa uza nan common sense y no stel nan mes vulnerabel pa bira un victima di crimen. Mustra/Kita comentarionan

Comparti