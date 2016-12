Comparti Den cuadro di Green Corridor naturalmente unda cu tin proyecto cu tin awa ta yobe, e ta stroba e contratista di ehecuta su trabao. Den e caso di Green Corridor ta mesun cos. Tin cierto retraso chikito y a baha tambe entrante 16 di December cu bouwvakvakantie. Pero Odinsa tin un ekipo chikito limita ta trahando riba algun area di Savaneta y San Nicolas, pafo di e caretera mes, esta trabao di ponemento di klinker. Eseynan ta trahando un poco te cu fin di aña. Pero manera cu aña habri, nan lo sigui met volle kracht, pa nan tira duro pa mik pa Augustus 2017 pa finalisa e proyecto aki. Marlon Croes a splica cu e trabao di ponemento di klinker tin diferente contratista trahando riba dje. E trabaonan mas grandi ta asfaltamento cu ta tumando luga y practicamente ta bay cuminsa manera cu aña habri lo sigui cu e trabaonan. Tin tambe e rotondenan mester wordo termina. Na Drive Inn y Mahuma e rotonde mester keda cla pa reconecta e camindanan bieu cu caminda, di e manera aki reloca e trafico for di e caminda existente pa e caminda nobo, pa por traha riba esey tambe. Eseynan ta e trabaonan mas grandi cu lo bay tuma luga den e lunanan nos dilanti. E tin reto pa keda cla den Augustus. Tin un retraso aki aya, pero den e planning nan tin un falta cu nan por zet in mas hende aki aya pa nan por caba cu e trabao y ta wak kico nan plan di contingencia lo ta pa esaki. Tin un area caminda cu por pone mas hende pa keda cla. E area unda ta caminda bieu mester haya full caminda nobo. Segun Marlon Croes, tur loke ta uzando awor aki, e caminda existente riba e proyecto mes, lo mester haya un refurbish. Nan ta bay ta kita e capa bieu, pone capa nobo. E camindanan den mal estado lo saca e fundeshi afo y drecha esaki bek y naturalmente e rutanan cu ta bay word uza pa desvia trafico lo purba di drecha nan y tambe no solamente esey, pero tambe pa facilita pueblo di Aruba, alternativanan mas miho, door di drecha e camindanan existente. Un di nan ta e caminda di Pos Chikito/Sabana Basora, cu lo bay uze como un ruta alternativo cu lo bay haci uzo di dje. Croes tin cu wak e planning pa loke ta e brug. E deck di tur loke ta structura di hero cu tin cu wordo colga, ta bezig cun’e. Tin basta trabao di knots & bolts cu tin cu wordo haci ainda, pa despues pone e deck mes riba dje pa cuminsa conecta y finalisa e caretera riba e brug. Den e proximo luna Januari pa Februari, e burg lo mester ta cla cu nan por cuminsa papia, planea pa reloca e trafico. Tin algun retraso tumando luga, por ehempel un di nan tabata Mahuma y tin cu caba di traha a base di schema pa por recupera e retraso aki, haal’e in y asina por anuncia bek con e lo bay ta. DOW ta monitorea e proyecto aki. Nan tey pa yuda baha e molester pa e comunidad di Aruba, pero e calidad specifico, tecnico ta wordo haci door di un compania di exterior. Mustra/Kita comentarionan

