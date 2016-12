Comparti Nos a combersa cu Anselmo Pontilius, mediador di Gobierno pasobra tabata tin cierto situacionnan cu ta andando ya pa algun dia, unda cu tin un contacto entre Gobierno y sindicato di Douane. Loke a pasa ta cu e contesta di Gobierno no a cay den bon tera cerca e sindicato. Esey ta e motibo tambe pa evita mas problema. A acerca mediador di Gobierno, pa asina e trata di yega na un solucion pa e discrepancia entre e dos partidonan aki y aparentemente tin un bon solucion na caminda. Sr. Pontilius a comenta cu a combersa cu minister ayera nochi y algun miembro di directiva di SADA y despues di a mira intercambio di corespondencia, a bisa cu ta importante pa reuni separa cu directiva di SADA y despues hunto cu minister y den e reunion mainta a scucha dirigentenan di SADA, nan preocupacion den nan opinion loke mester a tuma lugar den dos of tres aña. A recomenda aparte di e carta cu nan a haya di minister, cu nan ta sinti cu falta un cantidad di acuerdonan specifico cu un tempo determina y esey a propone e ora cerca nan awe mainta y a reuni cu e minister merdia, hunto cu dirigentenan di SADA y a propone pa e dirigentenan di SADA, hunto cu nan consehero legal, redacta loke lo bira un protocol. Por a haci’e tambe, pero como kiera cu nan tin e documentacionnan por haci’e. A keda acorda e ora cu mañan lo firma hunto cu minister un acuerdo cu ta encera cumplimento specificamente den un tempo determina entre Januari cu Mei otro aña, kico tin cu tuma luga loke mester a tuma luga caba. Particularmente riba e yama un structura di salario nobo y pisamento di e funcion di e trahadonan. Tin otro asuntonan diario, pero eseynan tin tempo pa atende cu nan. Atrobe keho ta cu e trahadonan den Douane ta sinti cu na momento cu nan a wordo independisa na 2012/2013, nan ta sinti cu mester por a acelera mas di e loke a wordo recomenda riba papel. Cu e combersacion tabata hopi cla mainta cu minister Bermudez y dirigentenan di SADA. e ora mañan lo por tin e problema aki tras di lomba. Na momento cu bay reuni y no ta trahando, esey ta nifica cu ta den accion. A recomenda mesora mainta pa den todo caso nan reanuda trabao. Corectamente dirigentenan di SADA a compronde esey y 11’or a reanuda trabao caba. Segun Pontilius awor aki placa no ta un problema. Na momento cu haya expertonan cu ta bin pisa e funcion y tambe traha un restructuracion, eynan logico tin cu bay determina si berdaderamente funcio A of funcion B mester ta riba tal nivel, particularmente despues cu a independisa e departamento aki. Atrobe conhuntamente partidonan mester bay yena esaki, si berdad y ki otro oportunidad ta duna e funcionario di Douane pa e sigui crece. Tin varios keho cu nan a trece dilanti y a recomenda nan pa gradualmente atende cu esaki nan. Tin asuntonan cu por wordo regla a corto plazo, pero e parti di placa ta nifica cu na final e estudio tin cu demostra si berdaderamente tin costonan adicional pa e operacion aki si of no. Pontilius ta sigui splica cu den caso di funcionario di Douane, tin cu sigui cursonan specifico. No ta asina cu nan por regla kico cu ta politicamente pabo. Cu tur respet pa e otronan cu ta haya un automatismo, aki ta nifica cu bo tin cu sigui cursonan specifico. Ta un tarea bastante complica y cu su peligernan cun’e. Mescos cu polis, brandweer y tur e otronan. Cada un tin nan realidad cun’e. Importante awor aki cu tur hende ta reconoce independisa pero no ta solamente esey, pero tin un cuerpo cu ta satisfecho cu loke nan tin y kico ta e futuro nan dilanti. Tin un cantidad di trahado hoben cu a drenta. Tin cu prepara mas hende ainda pa motibo cu tin hendenan cu tin cu sali cu edad di pensioen. Esey kiermen cu ta nifica cu tin un trankilidad den e proximo 20 pa 25 aña nos dilanti, segun Pontilius. Mustra/Kita comentarionan

