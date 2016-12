Comparti Dia 20 di November a haya un caida di awa riba un diadomingo, basta duro. E caida di awa aki a causa cu hopi infrastructura, unda cu tabata tin inundacio , camindanan a yega cu awa, unda cu tabata tin buraco, nan a crece bira mas grandi. Segun Marlon Croes, director di e departamento, mesora su tras DOW a cuminsa di biaha cu barimento di caminda, kita santo for di caminda, yena e asfaltnan cu tin buraco, e camindanan di santo cu ta bay pa e zonanan residencial y barionan residencial, a cuminsa ta gradernan pa nan keda den bon condicion. Lamentablemente awa a sigui yobe cu ta haci e trabao hopi mas dificil cu di dia 20 di November pa awor aki, practicamente ta trahando riba e infrastructura di yena buraco den caminda y tambe grader e camindanan di santo pa nan por keda accesibel na un manera responsabel. Ta un trabao cu ta haciendo pa evita cu tin mas daño na e infrastructura. Si lage bay, e ta bira molester pa e automobilistanan y tambe e camindanan lo sufri mas daño y ta rekeri mas inversion pa por coregi esaki. Pa e motibo aki ta trahando dia y anochi, fin di simannan, pa por tene e camindanan den bon condicion y por cierto ayera a dicidi di aumenta e capacidad pasobra e periodo di fin di siman di fiesta ta yegando, cu kier tin tur caminda, haci e maximo esfuerso pa drecha mayoria di e camindanan pa durante e temporada di fiesta cu e comunidad di Aruba y automobilistanan por trafica mas miho. Den presupuesto di DOW ta aloga cierto plan di contingencia caminda cu nan tin fondo cu nan ta uza pa nan por cumpra asfalt cayente y tambe tin asfalt friu cu nan ta cumpra pone den stock pa ora cu tin mester di dje pa yena buraconan unda cu nan ta uza den trabao. Despues di dia 20 di November nos infrastructura a sufri basta daño, caminda Gobierno y Parlamento a bay di acuerdo pa aloca fondonan necesario pa por drecha nos infrastructura. A base di esey a tene den e ultimo simannan riba e cartanan, fondonan cu a ricibi cu Parlamento a duna permiso na minister y e minister a duna e trabao pa DOW prepara, ta haciendo e trabaonan aki di drecha camindanan y tambe tene destaho publico pa asina por drecha e camindanan. No manera structural, pasobra esaki no ta bay sosode e aña aki mas. Manera cu aña habri lo bay haci esaki. Un di e camindanan ta Pos Chikito/Sabana Basora bay pa Rooi Taki, ta un caminda den hopi mal estado. For di siman pasa caba a avisa y a manda Conseho caba na Gobierno caba cual contratista lo bay haya e trabao. Asina por bisa cu manera cu aña 2017 habri, e ta un di e prome camindanan cu lo wordo drecha. Asina tin diferente caminda cu a tene destaho publico pe pa asina por mehora e infrastructura di Aruba. Tin un grupo di scout cu ta core wak tur e coleganan. Ta pidi nan ora cu nan trafica un caminda, wak un buraco, not’e y geef door y a base di esaki ta fiha un strategia unda ta bay y tambe comunidad, cu tambe ta contribui, duna informacion na DOW pa por sa unda e problemanan ta y pa nan por bay haci e trabao di dje, segun Marlon Croes. Mustra/Kita comentarionan

