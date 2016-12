Comparti The Ritz-Carlton, Aruba un biaha mas cu nan tradicion durante di temporada di pasco ta presenta un bunita creacion di Gingerbread house honorando e anja aki nos prestigioso Kapel di Alto Vista. E ‘Alto Vista’ Gingerbread house ta situa den lobby di e hotel pa asina tur cu pasa bishita por admira esaki y sinja un poco mas over di Aruba su kapel di Alto Vista. Ta asina cu pa 3 anja sigi e damas y caballeronan di The Ritz-Carlton, Aruba ta trese un atmosfera di pasco diferente. E team di pastelería y ingenieria ta cuminsa cu e planificacion for di algun luna atras pa asina nan por tin e proyecto cla pa December. Bou di direcion di e Executive Pastry Chef, Yidou Wang e proceso di instalacion cu ta demora 3 dia pa asembla y decora esaki ta tuma lugar den e lobby pa asina keda completamente cla. Ingredientenan sabroso manera 2,500 home-made Gingerbread cookies, 200 liber di decoracion di bolo y hopi mangelnan pa caba di decore den e tema di pasco, sin laga afo afo e lusnan di pasco como e toke final. Cu tur e pasion cu e damas y caballeronan di The Ritz-Carlton, Aruba a realisa e bunita proyecto aki, nan tambe kier duna nan aporte bek na comunidad. Pesey e anja aki conhunto cu e fundacion Bon Nochi Drumi Dushi y Ritz-Carlton su programa Community Footprints lo tin un donation box disponibel pa esnan cu kier aporta cu e fundacion ak po hasi esaki libremente. E fundacion Bon Nochi Drumi Dushi ta enfoca den e desarrollo di lectura na papiamento entre famianan. The Ritz-Carlton ta invita pueblo pasa personalmente admira y saka potret magnifico Alto Vista Gingerbread house. Mustra/Kita comentarionan

