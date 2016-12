Comparti Recien San Fuego Cycling club a organisa un test pa muchanan cu ta asisti na su skol di ciclismo. Meta di e testnan aki ta pa midi e nivel technico como tambe e habilidad di core bicicleta conforme edad di muchanan cu ta asisti na e skol di ciclismo. Mayornan por mira asina e progreso di nan yui cu ta asisti na e skol di ciclismo tambe. Esaki ta parti di un programa di duracion largo cu San Fuego Cycling Club a cuminsa implica den cuminsamento di 2016 y tin como meta prepara muchanan pa seya e parti competitivo of recreativo den e deporte di ciclismo. Meste menciona cu aribe e dia di test tabata tin un yobida fuerte pero cu no a kita e entusiasmo di e muchanan pa pasa nan test. Esaki tabata e ultimo actividad tambe di nos skol di ciclismo pa 2016. Nos lo cuminsa bek ariba diasabra 7 januari 2017 pa 16:00 p.m. riba veld di SV Arikok na Shete. Esaki lo ta un bon oportunidad tambe pa mayornan cu ta interesa di laga nan yui siña core bicicleta pa trese nan yui. Lesnan ta ariba diasabra for di 16:30 p.m. pa 18:00 p.m. y ta gratis. Muchanan cu ta interesa pa cuminsa meste tin un MTB den bon condicion, valhelm y handschoen ta mandatorio. Pa medio di esaki San Fuego Cycling Club ta hasi uso di e oportunidad pa desea tur miembro, muchanan y mayornan como tambe nos sponsornan principal cu ta C.M.B N.V., Total Cleaning N.V. y prensa deportivo feliz dianan di fiesta y un prospero 2017. Mustra/Kita comentarionan

