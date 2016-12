Presidente di Parlamento den conferencia di prensa a contesta preguntanan y reaccionnan cu el a ricibi ariba atakenan mahos di parti di sra. Wever-Croes ariba su persona. Wyatt-Ras ta trese padilanti cu e ta presidente di un colegio di hende adulto cu a ser escohi dor di nos pueblo pa representa nan.

Cu tur respet, e no ta para dilanti klas of ta guia un crèche. Segun Wyatt-Ras cada parlamentario mester comporta su mes segun regla. Sra. Evelyn Wever-Croes ta critica cu no ta lag’e papia sinembargo e mes tambe y su otro coleganan ora otro miembronan ta na palabra ta tira palabra den nan direccion. E tiramento di palabra ta algo cu ta sosode for di antanjo. Segun Wyatt-Ras “no haci cu otro loke bo no kier pa otro haci cubo”. Aki sra. Wever-Croes no ta papia full e berdad paso e no ta bisa di su banda. E ta papia pues “halve waarheid”. Respet ta tambe cu bo ta keda den sala di parlamento ora coleganan ta na palabra loke e sra. aki no ta haci. Respet ta alavez cu bo ta completo cu bo fraccion ora ley importante manera di Raad van Advies y presupuesto supletorio ta ser trata. Aki solamente 2 miembro di oposicion so tabata presente. Tin cu menciona cu sr. Croes y sr. Bikker a zeg af pa motibo di salud. Ki dominio e lider aki tin ariba su fraccion esey ta keda na dje, sinembargo e ora no bin tilda presidente di cosnan cu no ta corecto. Alavez ta critica cu sala ta “rumoerig”. Wyatt- Ras ta reitera cu pa e como presidente e presencia di publico cu ta elihi cada parlamentario ta di importancia. Ta nan nos ta representa y tin derecho di tey. No ta posibel cu miembro di parlamento di Evelyn su fraccion ta discuti cu publico y e ora kier pa presidente “straf” publico of bin critica cu ta “rumoerig”. Ta nos como parlamento mester duna e bon ehempel. Wyatt-Ras a mustra ariba cu segun reglement van orde mester dirigi nan mes na presidente y no ta publico. Tin hopi cu sra. Wever-Croes tin di sinja den Parlamento. Ta facil pa duna mita realidad pa pone otro hende den luz negativo, sinembargo Wyatt-Ras ta kere den transparencia y papia “hele waarheid” y no manera Wever-Croes cu ta papia “halve waarheid”. Un otro asunto ta cu Wever- Croes ta bisa cu presidente ta hunga cu su telefon. Wyatt-Ras ta splica cu desde anja 2006 Parlamento ta digitalisa, es decir lo tin cu haci casi tur cos digital. Natural tin excepcion pero tog ta asina cu cada parlamentario incluyendo Wever-Croes ta bezig cu nan cellular durante reunion. For di eynan ta haya feedback y mensahenan di instancianan relevante pa e reunionnan en cuestion. Ta falta di madurez pa uza esaki como argumento.

Presidente di Parlamento ta ripara cu Evelyn Wever-Croes kizas tin un rabia ariba su persona cu e no por canalisa y manera ta bisa den psychologia e ta “proyecta” e rabia aki ariba presidente di Parlamento. E sra. aki kizas mester bai un terapia pa esaki. No tabata basta pa saka Wyatt-Ras for di nan partido y keda tira palabra pa Wyatt-Ras durante anjanan. Awor cu Wyatt-Ras ta presidente di Parlamento e rabia aki ta sigui den purba danja su nomber. Esaki ta un stile di bullying. Sinembargo Wyatt-Ras semper un persona positivo ta sigui padilanti y kizas esaki sra. Wever-Croes no gusta. Wyatt-Ras ta spera cu e sra. aki den e temporada di paz recapacita y bai focus mas ariba su fraccion y con pa cumpli cu su trabou sin atakenan cu no ta cuadra cu realidad. Wyatt-Ras ta keda semper habri pa critica pero si e mester ta funda. Pa loke ta e conducta di parlamentarionan Wyatt-Ras a contesta pregunta di miembro di prensa cu ta bezig cu cambio di reglamento di ordo y tambe lo tin cu aproba reglamentacion di conducta di parti di miembronan di parlamento. Wyatt-Ras a gradici prensa pa e oportunidad pa clarifica y ta spera cu mas publico ta bin presencia reunionnan di Parlamento.