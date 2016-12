Comparti Aña 2016 ta yegando su final! Esaki tambe ta nifica cu e deadline pa entrega Proyecto pa ARUBA DOET 2017 ta hopi serca. Te cu awor 19 trabou a keda registra pa ARUBA DOET 2017, esey kier men cu hopi organisacion ainda falta pa registra nan proyecto. Centro di bario, instancia di cuido, scol, club di deporte, grupo di bario, grupo di scouting etc. Esaki ta e momento perfecto pa registra boso trabou of actividad. Boso tin oportunidad te cu 23 di januari 2017 pa registra un trabou of actividad y tambe aplica pa haya un sosten financiero (max. Afl. 1.100,-) pa completa esaki. Nos ta conseha pa cuminsa mas pronto cu ta posibel y no laga e registracion te na ultimo momento! Naturalmente e team di ARUBA DOET por yuda y conseha tocante ideanan pa Proyecto y registracion. E di cinco edicion di ARUBA DOET lo tuma lugar diabierna 10 y diasabra 11 di maart 2017. Como organisacion social bo por logra hopi y haci uzo di e dianan di ARUBA DOET pa verf bo centro di bario, haci tereno di deporte limpi, sali keiro cu grandinan, conta storia na un grupo di mucha den bario etc. Si como organisacion social bo tin idea caba di ki trabou of actividad boso lo kier haci durante ARUBA DOET, registra esaki mas pronto cu ta posibel riba www.arubadoet.com . Asina tambe boluntarionan por cuminsa inscribi pa duna bo organisacion un man durante e dianan di ARUBA DOET. Bo kier sa mas di ARUBA DOET? Bishita nos website www.arubadoet.com. Tambe por tuma contacto cu nos na 582-7666 of manda nos un e-mail na info.arubadoet@gmail.com Alaves e team di ARUBA DOET y CEDE Aruba kier gradici henter pueblo di Aruba pa boso sosten durante aña 2016. Y nos ta desea boso tur felis dianan di fiesta y tur cos bon pa e aña benidero. Mustra/Kita comentarionan

