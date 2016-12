Comparti Marriott Care Foundation recientemente a organisa un dushi brunch pa clientenan di Fundacion Pa Nos Comunidad. Pa e ocasion aki tabatin animacion di grupo di gaita y hopi boluntario presente di Fundacion Pa Nos Comunidad como tambe empleadonan di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, Marriott’s Aruba Ocean Club y Marriott’s Aruba Surf Club cu tabata yuda durante nan ora di trabao. E boluntarionan a laga sa di ta sinti hopi bon y contento di por ta parti di e actividad aki y di por yuda comunidad di Aruba. Francis Saladin, Presidente di FPNC a bisa cu den temporada di Pasco hopi hende kier yuda y ta dispuesto pa yuda. E fundacion ta yuda esunnan cu kier colabora pa por yega cerca e clientenan pa asina duna un man. "Nos ta mas enfoca riba e resto di e aña unda cu mayoria biaha e hendenan ta mas bezig cu nan trabao. Asina nos ta purba coopera cu tur hende", asina Francis Saladin a indica. Den e temporada aki, e fundacion ta haya hopi comerciante y instancianan cu kier duna un man. El a agrega cu su mensahe pa fin di aña ta pa por fabor corda riba e clientenan durante e resto di aña tambe. Jasmin Maduro, Presidente di Marriott Care Foundation a duna di conoce cu e iniciativa aki a cuminsa aña pasa caba yudando Fundacion Pa Nos Comunidad. Den luna di "Thanksgiving" a tene recaudacion di cuminda di parti di e huespednan y empleadonan. Nan a haci entrega di esaki na FPNC. Banda di esey na Juni, nan a duna sosten na e fundacion den e radiothon cu tabata tin. Desde luna di Juli ultimo caba cu Marriott Care Foundation ta colectando cuminda for di e huespednan y e empleadonan di Aruba Marriott y tur luna nan ta entrega esaki na FPNC. Di e manera aki Marriott Care Foundation a establece e dia pa clientenan di FPNC pa por haci donacion di "Christmas Basket", hunto cu ayudo di Kiwanis Young Professionals, cu e sosten di Aruba Marriott mes cu a colabora cu e ballroom y cu e cuminda cu empleadonan di e hotel mes a sirbi den nan ora di trabao. Marriott Care Foundation ta conta cu sosten di no menos di 650 empleado di e hotel y casino cu tur luna ta contribui den un fondo for di nan salario propio pa haci actividadnan manera esaki. Ta yuda diferente fundacion durante aña. Nan ta haya peticionnan y nan ta evalua cual ta esunnan cu ta pas bon cu e filosofia di e compania. E mesun empleadonan di e hotel a funda Marriott Care Foundation na aña 1999,cu awor ta contribui na comunidad di Aruba pa 17 aña caba. Dunando bek na comunidad ta lanta e sintimento di “Spirit to Serve” den cada empleado cu ta sostene e fundacion door di contribui financieramente y tambe fisicamente. Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 413 camber. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1100 empleado den servicio directo y 400 empleado trahando via otro companianan den e compleho di hotelnan. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado. Mustra/Kita comentarionan

