Comparti Ministerio di Enseñansa hunto cu ATIA, compaña pa Colombia Adventures y Aruba Birdlife Conservation a anuncia cu na aña 2017, un delegacion di 12 pa 15 hoben di entre 11 pa 13 aña lo haya e oportunidad pa atende Festival di Parha na Lizaralda, Colombia. Mas o menos 40% di e area di Lizaralda ta cubri pa mondi di cual 36% ta destina pa proteccion di diferente especienan di flora y fauna. Colombia ta un di e paisnan mas biodiversional y tin 1917 especienan di parha di cual 1000 ta habita den e mondinan di Lizaralda. Tur aña e departamento aki di Colombia ta tene su festival di parhanan y na 2017, celebrando 50 aña di existencia, Lizaralda ta preparando su mes pa lansa e festival aki internacionalmente den un programa extenso unda cu tur esunnan interesa lo por biba un experiencia unico. Esaki lo ta un festival sin igual y a scoge Aruba como invitado di honor mirando e vinculonan grandi entre e dos paisnan. Pa medio di ATIA cu cooperacion di Ministerio di Enseñansa, a brinda oportunidad na entre 12 pa 15 hoben entre e edadnan di 11 pa 13 aña pa biba un experiencia sin igual. E evento lo tin diferente componente, manera e parti academico pedagogico unda ta bay duna e hobennan y adultonan informacion extenso riba preservacion di parhanan y especienan. Esaki lo bay combina cu caminatanan den e area di naturalesa unda nan lo siña con pa observa parhanan den nan habitat. Greg Peterson di Aruba Birdlife Conservation lo ta e orador internacional invita pa elabora mas riba su experticio di parhanan den region Caribense. Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a bisa cu esaki ta un oportunidad grandi pa nos hobennan y mester tum'e na serio. "Varios di nos scolnan pa basta tempo caba ta hincando diferente aspectonan di naturalesa y conservacion den nan curiculo. E ta forma parti di enseñansa," e mandatario ta informa. El a sigui bisa cu nos sistema di educacion ta consciente cu e tema di naturalesa, conservacion y medio ambiente ta esencial pa e desaroyo di un pais y nos enseñansa y educacion ta un parti fundamental di esaki." E ta importante pa e wordo inculca, no solamente, pafo di scol pero tambe na pia di scol formando parti di educacion," el a agrega. Minister Hooyboer-Winklaar a splica cu ora cu a wordo acerca door di e organisacion pa duna un sosten na e actividad aki di biaha a bisa si… "pasobra nos ta mira cu esaki no solamente ta pone enfasis un biaha mas riba e importancia pero e ta pone den e contexto di e hoben cu nos a wak cu for di nan mes ta completamente entusiasma riba e temanan aki y nos mester reenforsa esaki." "Loke nos ta wak akinan ta un oportunidad pa 12 pa 15 hoben entre e edad di 11 pa 13 forma parti di un experiencia hopi unico. P'esey nos ta sostene completamente y nos kier gradici ATIA tambe pa a pone asina hopi importancia riba esaki, no solamente, pa carga e tema aki pero tambe pa forma parti door disostene e idea aki financieramente, cu hopi biaha por ta un obstaculo," e Minister a bisa. "Pues nos ta sumamente contento cu e iniciativa aki". E mandatario a sigui splica mas riba e tema di naturalesa bisando cu recientemente Ministerio di Enseñansa pa medio di Departamento di Enseñansa a laga busca un buki special di "Worldwide Conservation" pa diferente scolnan na Aruba. "Loke por a mira ta cu e muchanan y hobennan ta realmente habri e buki lesa y wak tur e potretnan cu hopi interes… "esaki ta e motibo pakico nos a traha hunto cu e organisacion pa cumpra pa cada un scol un di e bukinan aki". "Por ehempel a bay Mon Plaisir cu un di e bukinan aki y casi nos no por a sali pasobra cada mucha kier blader door di dje. Nan kier wak tur e diferente potretnan. E ta un buki hopi visual pa e muchanan for di kleuter te cu scolnan avansa. Tin algo pa nan cu ta hala atencion. Enseñansa no ta loke ta wordo hinca diariamente na scol pero con nos por link pa nan siña pafo di scol tambe," e mandatario ta splica. "E oportunidad aki ta un forma amplio y profundo pa logra esaki. Nos ta sigur cu e lo tin un influencia hopi grandi pa e hobennan cu por ta presente na e actividad aki. Ora cu nan bin bek lo nan por comparti e experiencia cu na coleganan di klas y scolnan. Esey e ora lo sigui amplia e proceso cu nos lo kier stimula na scol. Pues un biaha mas danki na ATIA y danki pa e invitacion," el a conclui bisando.

