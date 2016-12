Comparti Siman pasa KIA a presenta su “jaarplan” pa 2017, unda e accento ta un rumbo nobo pa e instituto coreccional. E cambionan na caminda no ta solamente pa e personal pero tambe pa ehecucion di e trabao incluyendo e detenidonan. Kico por ta un miho ehempel di esaki cu e culminacion di e proyecto di Karina Tromp, studiante finalisando su estudio den e ramo di trahado social, cu practica na KIA. E tabata trahando den e seccion di hubentud y a dicidi cu su proyecto final mester ta un aporte na hubentud di Aruba. E programa di Pasco e biaha aki tabata uno hopi interesante y special unda a trece e hobennan di e diferente gangnan di diferente bario hunto pa celebra Pasco manera un famia. E cena di Pasco a bay acompaña pa Aruba su talento musical Claudius Philips cu a yuda trece e mensahe cu union ta loke ta haci forsa. E ta bisa cu semper por lesa den media cu hobennan ta horta y ta haci cosnan malo… “y e realidad ta cu nan no tin culpa y nos como un comunidad por yuda duna aporte na e hobennan aki y un hende mester lanta man y haci’e”, di acuerdo cu e studiante Karina Tromp. “Tur hende ta keha bisa cu e hobennan ta malo, pero ningun hende ta saca un man yuda nan. Asina nos a cuminsa aki cu un grupo di hobennan di 14 te cu 21 aña, cu ta hobennan cu tin cu bay bek den comunidad y nos kier duna nan mas herment pa bay bek p’afo. Hopi di nan no tin e hermentnan necesario saliendo for di nan cas, manera mamanan soltero y tin hopi cosnan pasando na Aruba, pero si nos por duna aporte na e hobennan esaki por trece e cambio,” el a agrega. E ta sigui elabora bisando cu como studiante el a bin riba e idea aki, pasobra musica ta un fundeshi hopi importante pa hobennan. A haci un investigacion hunto cu e psicologo di KIA. A traha conhuntamente y a ripara cu musica tin hopi influencia. E ta duna hopi mensahe y e ta comproba pa medio di estudionan haci cu e musica y letranan ta domina nan mente y door cu nan mente ta hopi jong nan ta scuch’e inconscientemente. “P’esey mi a duna e discurso awe cu hopi biaha bo no ta scucha e letranan pero e ta drenta den bo subconsciente unda cu e ta stimula. Anto e ora e ta bon pa nan tin e hermentnan den nan man pa nan cambia e sistema pa no laga loke ta bin di afo influencianan, pero pa nan duna di nan mes pa influencia loke ta haci ey’fo. Pa duna nan e forsa. Esey tabata e idea”, di acuerdo cu Karina Tromp. “Mi a acerca Claudius Philips cu e cantica nobo Cuminsa di Nobo pensando cu e ta realmente algo pa nan y nan tin chens. E hobennan aki merece e chens. Mi ta kere y confia den nan,” el a enfatisa. Esaki ta comienso di e proyecto, cu e studiante a realisa hunto cu trahado social Fejite Zijlstra, kende a duna bon guia y despues lo sigui cu e concepto. Claudius Philips mes ta yen di gana pa sigui sostene e hobennan aki. Cu un team multidisciplinario su tras, e studiante a bisa cu Claudius Philips a keda masha impresiona cu e proyecto y a dicidi cu e lo sigui cune. “Nos kier pa e hobennan siña come hunto, pasobra nos sa cu na Aruba tin pelea di gang y esaki ta drenta den KIA tambe e ora mester separa nan. Nos no kier esey mas, nos kier unidad. Pa nan siña pa ora nan bay bek den comunidad nan bay den unidad,” Karina Tromp a agrega. “Mi tin cu bisa si cu mi a haci un investigacion, un analisis di grupo di meta cu a saca afo cu tin detenidonan den centro basta tempo caba y nan a recapacita. Un di nan a siña toca guitara y e ta bay bira esun cu ta bay yuda mi guia e hobennan con pa haci’e di otro manera. Nan ta sirbi como ehempel di a haci un fout den bida pero nan a rectifica y ta riba e bon caminda cu nan conducta. Tin dos y nan ta hunto cu mi dunando nan aporte pa e otro hobennan por wak cu si por,” Karina Tromp a accentua. E ta splica cu ‘peer presure’ tin hopi influencia pa medio di media, internet, peliculanan, musica di rock y e letranan di awendia -- si boso scucha nan bon… WOW. E influencianan aki ta haci nan kere cu ta asina e mester ta, pero si nan haya e chens pa recapacita nan ta haya sa cu no ta Mustra/Kita comentarionan

