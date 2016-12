Comparti Dianan di fiesta ta cerca, dianan di paz, amor y felicidad. Habri bo curason y laga esaki yena cu amor y pordona esun cu por a haci bo daño, cu sentimento di sufrimento y dolor no ta presente, aunke pa un rato. Rondona bo mes di esnan cu ta stima bo: famianan, amigonan y conociernan. Crea recuerdo inolvidabel, fortalece bo bienestar social. Disfruta di e ham y saboria e ayaca, come dushi, pero consciente. No bebe y stuur. Cuida bo salud fisico y salud mental. Salud ta hopi mas cu simplemente loke bo ta mira. Departamento di Salud Publico ta desea Aruba henter un feliz y saludabel dianan di fiesta y un Aña Nobo yena cu dicha, prosperidad, felicidad y hopi salud. Mustra/Kita comentarionan

