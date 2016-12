Comparti Corte den Prome Instancia a condena e homber M.A.B. di 50 aña di edad cu un castigo di prison di 12 aña pa homicidio di su mesun tanta di 73 aña di edad. Corte a haya cu ta comproba cu e homber a intencionalmente mata su tanta dor di dal e cu mokete y cu forsa varios biaha na su cabes. E sentencia di Corte ta de acuerdo cu e exigencia di Ministerio Publico. Durante e tratamento, fiscal a exigi un castigo di 12 aña contra e sospechoso aki. Di importancia decisivo den e caso tabata e rapport di NFI (Instituto Forensico Hulandes). For di investigacion di NFI riba e curpa di e victima a sali cu señora a fayece a consecuencia di un hersenbloeding, cu a sucede un rato prome cu su morto. E anochi di 23 di maart 2016, B. y su tata tabata e unico nan (banda di e victima) na cas. B. a declara despues cu su tata tabata drumi caba ora el a pone su tanta den cama, y cu tur cos tabata oke. Mas laat el a scucha (segun su declaracion) un zonido, despues di cual el a bay wak cerca su tanta kico a pasa. El a ripara cu su tanta tabata benta riba vloer banda di e cama, y cu e tabatin un bolobonchi na su cabes. El a carge pone riba un stoel, y a yama su tata. NFI a constata cu e lesion cu señora tabatin na su cabes, imposiblemente por a wordo causa pa un caida di cama. E conclusion di NFI tabata cu señora a fayece a consecuencia di violencia di golpi riba of na su cabes. Tabatin hopi blousa tambe na su cara, curpa, brasanan y pianan, pero NFI no por a yega na un conclusion tocante cuanto biaha lo a wordo aplica violencia riba su curpa. E lesionnan aki a bin sinembargo, dor cu un hende tabata wordo gedal of golpia frecuentemente. B. semper a nenga. Corte den Prome Instancia a deduci a base di e contenido di e pruebanan cu considerando cu señora a fayece a consecuencia di violencia cu el a sufri un rato prome cu su morto, y considerando cu B. tabata e ultimo cu tabata cerca dje, no por saca ningun otro conclusion cu tabata e mes cu a dal y golpia su tanta. E victima tabatin 73 aña bieu y no tabata por a papia, ni cana. Su curpa tabata hopi fragil y e tabata pisa solamente 40 kilo tempo el a fayece. B. mester por tabata sa cu si e golpia un persona asina bros varios biaha cu violencia bruto na su cabes, e persona aki lo minimo sufri lesion grave. Corte den Prome Instancia ta considera comproba cu e intencion di B. tabata pa mata su tanta, pasobra algo cu tur hende sa ta cu si bo golpia cabes di un persona varios biaha cu forsa, e chens ta considerabel cu e persona aki ta fayece. B. a aparentemente tuma e chens aki conscientemente. Mustra/Kita comentarionan

Comparti