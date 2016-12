Por a tuma un accion basta pisa riba beach. Nos a combersa cu Andrew Hoo, kende ta inspector y hefe di polis na warda di Noord, kende ta conta cu e motibo di e accion aki, unda a bay.

El a splica cu esaki ta andando pa basta tempo y ta e problema entre e dos watersportnan cu ta keda entre Hilton y Riu Palace. Hopi biaha Strandpolitie ta bay eynan pa intermedia den e problemanan aki entre e dos watersports operatorsnan aki. A yega asina leu cu tabata tin paar di biaha cu algun di e trahadonan a cay cera den pasado pa maltrato y otro cosnan cu a sosode.

Diadomingo patruya di strandpolitie mester a bay y a tuma nota cu e stoel y parasolnan cu ambos watersports tin ta dimas. Mayoria di nan tabata wordo uza como un barera entre e dos watersportsnan aki. Ta tuma full e area di beach, cual no ta permiti. Den nan vergunning ta para cu nan no ta suppose di ta sla op of warda e stoelnan na dicho luga. Nan tin cu wordo poni den un deposito, cual no ta eynan. Esey no ta e caso segun Hoo, nan ta overschreid nan vergunning. Nan a wordo adverti algun biaha pa nan kita nan djey nan y keda cu e cantidad cu nan tin mester. Tin di nan ta 25 of te 50 stoel. A conta e dia ey ongeveer casi 300 stoel di ambos partido. Dialuna a bay bek eynan y aparentemente nan no a haci caso. E stoelnan tabata tey ainda. E ora a dicidi pa tuma accion e ora pa confisca e stoelnan.

Kico ta bay pasa?

Segun Hoo, ta bezig ta check cu DIP, debi cu ta den e transicion di e beach policy nobo cu lo bay na vigor aki pronto. Tanten cu e no ta na vigor, ta hanteer e beleid cu ta standard awor aki, cual ta e maneho bieu y ta wak cuanto stoel tin y ta laga nan cu algun stoel extra, pasobra nan ta bisa cu a kita hopi stoel for di nan, of tur nan stoel y ta bezig ta menasa nan ingreso, cual no ta e caso. A laga nan cu mas cu suficiente stoel pa nan sigui draai nan negoshi. Loke nan ta bisa no ta berdad, segun Hoo.

Tin cu remarca cu un gran parti di e stoelnan no ta sirbi pa wordo gehuur na turista of na personanan local hasta. Nan ta den hopi mal estado, mayoria ta kibra y nan tabata gewoon poni eynan y ta wordo uza como un muraya pa por separa nan tereno for di otro. E stoelnan cu a wordo kita, no por wordo uza sin mas pa huur.

Beach Policy

Awor aki e beach policy ta den su fase final, cu ta den espera di DIP pa manda e vergunningnan nobo y despues pa hunto traha y wak pa yega na un implementacion di e policy aki. Hoo tin di compronde cu e ta den su fase final y e watersports operators ta pagando loke nan tin cu paga pa nan bin na remarca pa nan haya nan vergunning completo awor.