Comparti Pa hopi hende e temporada aki ta significa un epoca special, caminda ta ser enfoca ariba e tradicion di cumpra pañanan nobo, e kerstboom, e diferente sorto di cumindanan y bebidanan. E verfmento di cas y e ponemento di lusnan di color tambe ta forma parti di e custumber di preparacion pa pasco, sin lubida e regalonan di Santa Claus.

Pero en realidad kiko ta e berdadero significado di Pasco?

Pasco ta un epoca caminda nos ta recorda cu un dia Dios a derama di Su amor y misericordia abundante pa cu e humanidat.Dios a stima mundu asina tanto cu E a duna Su unico Yui pa tur cu kere den djE no bai perdi ma haya bida eterna.

Esaki tin un significado profundo, pa motibo cu Jesus a bin pa restaura e relacion perdi entre e hende y Dios pa motibo di pica.E hende tabata destina pa condenacion eterno, pero Dios a haci posibel cu pa medio di Jesus e hende por a haya pordon y e regalo di bida eterna. Dios a hasi esaki posibel pa medio di un salbador. Su nomber ta Jesus.

Juan 1:12 “ Ma tur esnan cu a ricibiE, na nan El a duna e derecho pa bira yuinan di Dios, esnan cu a kere den Su nomber.”

700 aña prome cu nacemento di Jesus, Isaias a profetisa den Isaias 9:6 “Pasobra un yu a nase pa nos, un yu hòmber ta duná na nos, i e gobernashon lo ta riba Su skouder. Su nòmber lo ta Consehero Maraviyoso, Dios Poderoso, Tata Eterno, Prins di Pas”.

Filipensenan 2:9-11 Pa e motibu akí mes tambe Dios a hals’E na un puesto mas halto i bondadosamente a dun’E e nòmber cu ta riba tur otro nòmber,di manera cu den nòmber di Jesus tur rudia mester dobla, di esnan den shelo, di esnan riba tera i di esnan bou di tera i tur lenga lo reconose publicamente ku JesuCristo ta Señor pa gloria di Dios, e Tata.

Efesionan 2:8 “Pa medio di gracia boso a wordo salba door di fe y esei no di boso mes; e ta don di Dios.”

E gracia aki ta significa un regalo di Dios cu nos no merece, pa motibo cu nos ta pecadornan, pero e regalo aki, Dios a hasi eposibel pa nos pa medio di Su amor pa nos refleha den e persona di Jesus.

E Salbador aki no kier ta parti di bo bida solamente den December of Cuaresma, pero cada dia di bo bida. E kier bendiciona bo, E kier restaura bo matrimonio, E kier prospera bo, E kier provee pa bo den tur bo necesidadnan, E kier duna bo e pas cu tanto bo ta buscando pa hopi tempo caba, E kier libera bo esposo, esposa y yuinan di bicionan, E kier duna bo un bida nobo y despues di e bida aki, bida eterna.

Laga nos lage e salbador biba y reina tur dia den nos bida y no solamente durante algun temporadanan di aña.

Mi persona ta desea tur mi rumanan den Cristo di e diferente denominacionnan Cristian, familiarnan, coleganan di Cuerpo Policial Arubano, sostenedornan, votadornan y e pueblo di Aruba en general un feliz Pasco yena cu bendicionnan di nos Señor y Salbador, Cristo Jesus.

