Fundacion Carubbian, encarga cu organisacion di e Carubbian Festival tur diahuebs a aclaria cu, segun nan, e informacion publica relaciona cu investigacion riba posibel malversacion ta infunda.

"Ningun momento tin un investigacion andando serca e fundacion riba e cuentanan di Carubbian y ningun peticion a ser haci tampoco", asina John Hasell a duna di conoce den un comunicado manda pa Renny Lacle, di e departamento di finansa di ATA y kenda ta tesorero di e fundacion.

"Carubbian ta refuta tur e alegacionnan sin base y cu ta basa riba mentira pa descredita un maneho sano y responsabel. Carubbian ta traha transparente y tin tur su papelnan na ordo segun maneho di un contabilidad eficas. Den un forma transparente e ultimo jaarrekening 2015 a ser traha y geaudit dor di un accountantbureau renombra y tur relato financiero a ser debidamente entrega na e instancianan concerni cu ta Gobierno, TPEF y ATA", asina Hassell a duna di conoce.



Na momento cu a instala e board actual na 2014, a laga haci un quick scan completo y mester menciona cu despues di esaki directiva di Carubbian a sa di sanea e situacion financiero cu awor por bisa cu e fundacion ta uno saludabel. Den cuadro di mehoracion pa futuro a aserca un compania pa hasi un analisis y traha un plan di accion y mercadeo pa 2017 y siguiente añanan y cu lo ser presenta na e instancianan concerni y na e Minister di Turismo nobo.

"Carubbian ta para tras y duna sosten na tur e artesanonan cu ta ofrece na e turistanan diferente productonan artesanal y tambe na esnan di arte culinario cu ta ofrece diferente cuminda caribense y sigur na tur establecimento den caya", segun Hasell.

Relaciona cu e informacion mes di malversacion e no a skirbi nada of no a skirbi nada pe, manera por ehempel cu miembro di e mesun organisacion ta maneha bar a titulo personal pero a laga debe atras na agencia di bebida riba nomber di Carrubian. Tampoco a skirbi cu despues di e publicacion, mesora a core yama pa haci areglo di pago of pa cancela debe di e ultimo lunanan. A kere sigur cu lo splica mas di placa di sponsor cu como tal no a wordo traspasa pa e fundacion tampoco, meramente pa motibo di debenan haci y no cumpli cune. Kisas esey mes tabata e motibo dicon e grupo aki no por a cumpli na e ultimo Carubbian di e aña aki, debi cu tur nan cuentanan na agencianan tabata cera!



Carubbian ta existi ya pa 5 aña caba y pueblo di San Nicolas ta orguyoso di esaki. Carubbian ta ricibi miles y miles di turista na unda nan tin e oportunidad di sinti e cordialidad y e calor humano di nos hendenan y asina goza di e parti cultural cu esaki ta ofrece. Carubbian Festival, e unico actividad turistico na San Nicolas, a demostra durante añanan su derecho di existencia pa asina sigi duna San Nicolas e empuhe pa crece bira e capital turistico cultural caribense.

Lo keda pendiente pa Minister ing. Mike de Meza riba esaki pasobra asina cu nos a publica e noticia aki, el a CONFIRMA cu e tambe a tende di iregularidadnan y cu lo sinta cu e directiva pa cuminsa un investigacion.