Por a sigui un desaroyo cu ta sigui cu Carubbian. Cosnan cu ta pasando no ta corecto y awo minister Mike de Meza ta responsabel den cierto forma. El a splica cu el a wordo poni na altura cu en berdad lo tin algun cos cu no lo a bay manera debe ser y lo investiga esaki. Lo mester tuma e accionnan necesario pa esaki wordo coregi. E ta dificil pa duna e detayenan, pero ta asina cu en berdad tabata tin algun iregularidad cu a tuma luga pa loke ta e festival di Carubbian cu ta wordo organisa pa algun aña caba y lo bay haci investigacion riba esaki. Segun e minister, a papia cu e presidente di e fundacion y kier mas lihe cu ta posibel un raportahe, un resumen kico ta e stand van zaken, kico ta e condicionnan, kico ta e responsabilidadnan financiero, compromisonan cu tin, kico ta e placa cu Carubbian mes tin awor aki y si falta entrada, unda e entradanan ey ta. Tambe e administracion financiero e minister kier pa por tuma un decision ki direccion ta bay cu esaki. Locual cu e minister tin di compronde cu tin algun cos cu a pasa cu no ta cuadra cu bon maneho, sin punta dede ainda. Tin cu bay wak kico ta e problema y coregi esaki. No por ta bezig cu un fundacion di Gobierno pa ehecuta un trabao particular, anto bo tin actividadnan no corecto cu ta tumando luga. Ta bay haci un investigacion riba esaki. Beneficionan personal Segun e minister, a tende diferente comentario y indicacion y ta laga esey un rato pa bay haci un investigacion mas profunto y tin algun cos cu a pasa cu no ta corecto cu no por wordo acepta ni tolera. Kico lo pasa cu Carubbian Awor aki Carubbian ta cay bao di Minister de Meza. Como e minister responsabel, ta haciendo un evaluacion den ki forma mester sigui, cuanto su costonan lo bay ta, con ta coregi e mal practicanan cu a tuma luga. Pasobra esey sigur sigur ta hopi duro lo bay atende cu e asunto ey, pasobra e no ta corecto. Si bo haci un fout, tin cu drechanan y si no drechanan, tin consecuencia pa esaki. Esey ta bay atende cun'e. Ta bay mira den ki forma e fundacion ta sigui y den ki forma e actividadnan ta sigui. Cu e ta sigui den un forma of otro, sigur sigur. De Meza tabata na inicio di Carubbian y ta kere den e concepto. E ta kere den e producto cu kier duna e turista, pero localmente tambe den e region di San Nicolas. E minister tin simpatia pa un actividad manera Carubbian, pero e mester wordo maneha corectamente. E mester wordo ehecuta bon tambe y cada ken tin cu responsabilisa pa e trabaonan cu nan a haci y si tin fayo tin cu coregi esakinan sigur sigur.

