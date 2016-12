Comparti Fundacion pa Nos Comunidad ta hopi contento y agradecido cu e evento “The Reunion” di Miniteca EXIDE programa pa dia 26 di December awor na beneficio di e fundacion aki. “Nos ta hopi entusiasma cu a reuni algun grupo asina importante di musica riba un solo anochi pa yuda nos Fundacion,” Andrina Dirksz, secretaria di directiva di Fundacion pa Nos Comunidad a duna di conoce. Kende no ta corda Miniteca EXIDE cu tabata e gran artista di añanan 90 bin ariba. No solamente EXIDE di JeanCarlo, pero tambe lo presenta mas grandi di e decada aki den e sala di Renaissance. Por menciona directamente for di Corsou Sylanz, Immorales y K-Liber, mientras cu for di Aruba tin grandinan manera Dream D’-Licious, Ata Niro cu BASIC ONE, The Uptown Kings Mike’s Disco y e Miniteca di semper EXIDE. Tur ta grandinan cu a destaca for di 1998 pa 2010 y a dicidi di uni pa e gran The Reunion pa duna algo bek na FPNC. E gran encuentro aki ta tuma luga den e sala grandi di Renaissance Convention Center riba 26 di December, cuminsando pa 9’or di anochi. No perde bo chens di rebiba e momentonan dushi di bida di añanan 1998 bay ariba cu musica di esnan cu a haci un generacion di hoben feliz. Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC) ta e fundacion responsabel pa e unico “Banco di Cuminda” na Aruba y a bin ta trahando pa basta aña yudando esnan den necesidad riba e isla. “Pesey nos ta hopi agradecido na henter e team di “The Reunion” cu a pensa pa saca un man yuda e trabou di Fundacion pa Nos Comunidad. Nos ta yuda e hendenan di comunidad cu tin necesidad di articulonan basico. No lubida cu pobresa no ta distingui ni descrimina. Nos tin hopi personanan talentoso den comunidad cu ta cay den un situacion dificil. No obstante FPNC ta yuda e hendenan aki y yuda nan pa nan no stop di participa y soña,” sra. Dirksz a comenta. Pa e evento di dia 26 di December awor, FPNC ta hopi agradecido na Miniteca EXIDE cu a hinca den otro e gran evento aki, “cu ta un oportunidad di un biaha den bida pa tur hende”, cu ta corda e muchanan aki di decada 90, durante cual nan talentonan den musica a sobresali. “Nos ta invita henter pueblo di Aruba, principalmente e generacion di 21 aña bay ariba, pa participa den “The Reunion”, contribuyendo di e forma aki cu FPNC.” Carchinan pa e evento aki ta disponibel solamente na Ritz Boulevard y Savaneta y na El Gallo Rojo na San Nicolas y na final Touch Barbershop paradera Mustra/Kita comentarionan

