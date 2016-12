Comparti Dialuna ultimo San Nicolas Taekwondo Center a celebra nan Cena di Pasco y a entrega varios premio na e atletanan cu mas a destaca den 2016. Master Eric Barry a tuma e tempo pa gradici tur e mayornan cu a kere den su persona pa asina e guia nan yiunan den Taekwondo. San Nicolas Taekwondo Center a haya un bon push e aña aki cu e ayudo di Sr. Shaul Illidge kende ta bin for di pabou di brug te cu San Nicolas y a wordo ricibi cu dos man habri cerca Master Eric Barry. Un ayudo asina no ta bini tur dia y awor cu e ayudo aki sigur San Nicolas Taekwondo Center lo bin mas duro den 2017. Master Eric Barry a entrega sr. Shaul Illidge un plakaat como muestra di aprecio y dedicacion pa e deporte di Taekwondo . Master Eric Barry a entrega premio na e atletanan cu mas a destaca den 2016; Best atleta femenino infantil di aña 2016 a sali Jewell Illidge.

Best atleta masculino infantil di aña 2016 a sali Jonathan Charles.

Atleta mas disciplina 2016 a bay pa Ramichka Wilson.

Atleta Rookie of the year 2016 a bay pa Myron Adams.

Best fighter 2016 Samuel Jones. Manera tur aña Master Eric Barry ta rifa varios basket entre e mayornan y e siguiente mayornan a gana nan basket; Famia Molina.

Famia Brown.

Famia Dunluck.

Famia Abath.

Famia Illidge. Master Eric Barry y atletanan di San Nicolas Taekwondo Center ta desea henter pueblo di Aruba un Bon Pasco y un Prospero Aña 2017 y ta avisa tur e atletanan cu les lo cuminsa bek dialuna dia 9 di Januari 2017.

