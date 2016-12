Bida ta hari cerca Adam Pilevicz y su famia; nan tabata riba e isla pa prome biaha cu vakantie, tur hende gusta e vibe, e beachnan e solo y e atmosfera di dianan di fiesta. Adam ta for di Sewickley na Allgheny County, Pennyslvania. Sewickley ta situa mas of menos 12 miya Noordwest di Pittsburgh. E ta keda na e riu Ohio.Con nan a bin haya sa di The Sopranos Piano Bar na Aruba, bo por puntra? Well, Adam a tende cu tin un bon waitress eynan y el a dicidi bay check. El a gusta e pianista eynan tambe, por cierto.Nos ta desea famia Pilevicz un maraviyoso temporada di fiesta y hopi diversion durante nan vakantie. Bon pasco y Feliz Aña nobo.