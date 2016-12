Comparti Lynn y Les Long ta biba na Utah pero ta bin Aruba cu hopi frecuencia, mas di 50 biaha den e ultimo ocho añanan! Aki Les por practica su deporte preferi, “kitesurfing” na su smaak. Na Augustus cu nan tabata aki, Lynn a keda fascina cu e prome capitulo cu a sali den Aruba Today di e version na Ingles di e buki “Un Arubiano na Libya” di Clyde Harms. El a manda algun comentario pa e autor y el a subscribi na e serie pa e por haya nan ora cu nan ta bek na Utah. Despues di cada capitulo, Lynn tabata manda su comentarionan y asina un amistad virtual a florece entre e pareha Long y e autor Clyde Harms. Cuater luna, 17 capitulo y decenas di email despues, e autor y e lectornan a topa personalmente. E siman aki, Lynn y Les a bolbe na Aruba y nan a invita nan “autor .Arubiano favorito” y su señora Milagro pa un cena na e restaurant “Así es mi Perú” cu a caba di habri den Paradise Hotel na Eagle Beach. Jan van Nes, e doño di e restaurant y un amigo intimo di Clyde a duna e lectornan fiel proveniente di Utah un nochi VIP. Como cu Lynn y Les a studia un poco Spaño, nan tabata masha contento di por a practica cu Milagro. Nan a gusta Milagro su manera di papia, enunciando e palabranan den forma cla, loke a haci cu nan tabata compronde tur cos. Segun Lynn, “Completamente diferente di loke Les ta scucha di su brothers nan na beach.” Les y Clyde a resulta di tin hopi den comun, especialmente e lugarnan cu nan a yega di bishita, pero e mayoria di e combersashon durante e encuentro plcentero tabata riba kitesurfing na Aruba ya cu ta esaki ta atrae e pareha Long na nos isla. Por cierto ta aki Les a namora e deporte oa cu el a mira e cantidad di kitesurfer na e beach panort di Marriott. Clyde a comenta na Les cu ta pas cu ta na un isla Hulandes el a siña kitesurf pasobra ta un Hulandes, Gijsbertus Adrianus Panhuise, ta e persona cu a origina e deporte. Ta remarcabel cu Les a cuminsa cu kitesurfing, considera un deporte pa hendenan hoben, na edad mediano di 53 ana. Pero Les ta un persona remarcabel. Como piloto di guera di US Air Force (caminda el a yega na e rango di Luit. Colonel) e ta retira, pero e ta sigui masha activo como piloto di auto di pustamento Porsche. Na 1996 el a establece Air Power Racing Company na Utah como un empresa independiente cu ta drecha, duna servicio y ta ofrece facilidadnan di preparacion pa pustamento di Porsche pa e por sostene su propio habitonan di pustamento. Pa su trabou e ta biaha constantemente tur parti di Merca, pero ora di bay cu vacantie, ta solamente na Aruba e kier ta. E exito di un homber ta depende di e muher cu e ta scoge pa comparti su bida, y aki tambe Les ta extremadamente exitoso. Les ta e prome pa admiti cu su señora Lynn ta e factor clave den su logronan di bida, sea como militar y como empresario. Como administrador di Air Power Racing Company, Lynn no ta solamente encarga cu e contabilidad, pero e ta esun cu ta encarga cu logisticonan ora cu nan participa den un pustamento na cualkier lugar na Merca. Esaki ta encera reservacionnan di avion pa e participantenan, transportacion pa e autonan, reservacion na hotel, publicidad, etc., etc., etc. Hamas ami por a imagina mi cu ta rekeri tanto logistico asina ora cu un ekipo participa den un pustamento y autonan y ekiponan mester traslada di A pa B. Lynn ta haci tur. Den deporte tampoco Lynn ta cay chikito. Lynn su deportenan favorito ta ski den halturanan di ceronan y scuba diving, den profundidad di lama. Na cuminsamento di e luna aki Lynn a pasa dos siman scuba diving na e isla Cebu, Filipinas, caminda un biaha e por a landa hunto cu tribon bayena, un di e animalnan mas grandi di mundo. Otro siman Lynn lo ta ski den e montañanan di Utah caminda nan a cumpra un casita recientemente. Lynn y Les ta spera di ta e promenan pa bira doño di un ehemplar di e buki “An Arubian in Libya” skirbi pa nan “autor Arubiano favorito” y cu lo wordo publica na beneficio di Koningin Wilhelmina Fonds Mustra/Kita comentarionan

