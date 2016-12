Comparti Aki ta sigui un resumen di noticianan di polis pa diaranson, 21 di December. Dama inconcientemente ta hinca comestibles den tas na Supermercado BUBALI - Diaranson, pa mas of menos 1’or y 45 di merdia, Central ta dirigi patruya di Strandpolitie pa Superfood pa un caso di ladronicia. Eynan a papia cu e homber B., kende a declara cu el a gara un muhe ta comete ladronicia. E muhe a indica cu e yama J., y a bisa cu inconcientemente a hinca algun articulo den su tas. El a haci compras y a paga pa nan, mas of menos na balor di 33 florin. A puntra B. si lo yega na un acuerdo of ta duna keho contra J. A wordo palabra y a dicidi hunto cu e gerentenan cu lo haci un denuncia.

J. a wordo deteni y hiba warda di strandpolitie, caminda el a keda presenta dilanti fiscal auxiliar y encarcela pa mas investigacion. Molester continuo di awa di pos na Jaburibari JABURIBARI - Diaranson, pa mas of menos 11’or di mainta, polis di bario a ricibi un yamada anonimo for di un habitante di e bario di Jaburibari, kende ta keha cu e tin hopi molester di holo di awa di pos, posiblemente procedente di e boerderij di S. Den pasado a busca manera pa drenta den contacto cu S, den cuadro cu e mesun problema. Despues di e melding a bay na e boerderij di S., caminda cu a papia cu un trahado. El a declara cu tur dia sigur 8 pa 10 truck ta bin y ta hiba awa sushi di laundramat. Toch e trahado a bisa cu sigur awa di riool ta wordo basha. A papia varios biaha cu S., pero na e momentonan ey e no tabata riba e isla y lo a bin e dia siguiente. E trahado lo tuma contacto cu S. y lo avise pa tuma contacto cu e polis di bario. Despues di un buelta den e bario di Jaburibari, polis a wordo para pa un habitante kende a bisa cu e ta haya hopi molester di holo malo mas parti den oranan di mainta. El a bisa cu e no por sinta den su cura bebe koffie debi na e holo. Tambe el a haci un conteo di e cantidad di auto septico cu ta pasa tur siman.

Ta trata aki sigur di un total di 50 auto pa siman. Esaki ta continua.

Ruman homber tabata cultiva mata di marihuana den cas KAMAY - Diaranson, pa mas of menos 7’or y 40 di anochi, Central ta dirigi patruya na Kamay pa un problema entre famia. Eynan a papia cu e dama RL, kende a haya problema cu su ruman homber AO. El a cana bay NG Supermarket pa haci algun compras. Ora el a bin cas bek, el a scucha un zonido di algo cu a kibra parti panort di e cas. Ora el a bay controla, el a wak cu su ruman homber tabata bezig ta kibrando su bentana di camber pa e drenta paden. El a bay di biaha pa su camber y a wak cu su ruman homber tabata reboltea den su camber. E ruman homber a push’e y a menas’e cu e tin un bala p’e. Despues el a coy un tas preto y a core bay direccion nort. Ora cu polis a yega, ya e homber no tabata tey mas. E dama a declara cu su ruman homber tin mata di marihuana den su camber. Cu su permiso polis a drenta den e cas. E porta di e camber di e ruman homber tabata cera na candal. Den su camber polis a haya algun mata di marihuana, tabata tin un saco doorzichtig di plastick cu marihuana aden, un pistool airsoft. Tur esaki a wordo confisca pa mas investigacion.

Adictonan ambulante ta molestia deportistanan femenino na Parke Curason JABURIBARI - Diaranson, pa mas of menos 1'or y 55 di merdia a presenta na warda e cabayero F., security supervisor di Parke Curason. El a comenta cu el a ricibi molester di dos persona, semi adictonan ambulante yama L. y D. Ambos persona tabata haci uzo di alcohol cerca di e cancha di basket y tabata molestia e damanan deportista, ora cu nan no ta responde na nan acercamento. Ora cu F. atende cu e dos personanan aki, e ta wordo menasa door di ambos y F. a haya esaki ta di mas. Esaki semper ta tuma luga tempran rond di 6'or y mey. F. a comenta cu algo mester wordo haci y door di esaki e no ta sinti su mes bon mas. A bis'e si e sinti menasa of molester, pa yama polis di biaha. Polis a bise cu polis di bario lo tuma e responsabilidad pa minimalisa e molester. Esaki ta continua.

