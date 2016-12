Comparti Diabierna merdia ta sosode un accident entre un Pickup y un Hyundai Getz banda di New York Laundry na Sabana Blanco. E chauffeur di e Pickup a sali y no a wak e Hyundai biniendo. E consecuencia tabata cu e Hyundai a dal den dje. No tabata tin ningun herido pero solamente daño material. Mirando cu na prome instante a papia di hende herida, e personal di ambulance dimes a wordo yama y tabata tey mesora. Mustra/Kita comentarionan

