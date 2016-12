Comparti Lolita Campbell a bin Aruba pa prome biaha, pero su buskedanan riba Tripadvisor a haci’e un Aruba Connoisseur instantaneo. E tabata buscando pa un restaurant special pa celebra e cumpleaños di su mama y el a haya loke e tabata buscando na Fishes & More Restaurant den Arawak Garden. Margaritas a wordo sirbi y un delicioso salada y filet di pisca cora a wordo geordo. Tur cos tabata maraviyoso y Lolita, kende ta for di Tampa, Florida a skirbi: “E vakantie aki ta e miho te asina leu. Nos lo bin bek na Fishes & More pa mas, ya cu tin bon cuminda, bon bebida y un bon staff.”

