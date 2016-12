Comparti Ling and Sons, e supermercado #1 di Aruba su horario pa dianan di fiesta ta lo siguiente: 24 di December- 8am-5.30pm 25 di December- closed 26 December- 8am-6pm 31 December-8am-5pm 1 Januari- closed 2 Januari- 8am-9pm Ling and Sons kier corda pueblo di Aruba ariba su “End of year raffle event”. Evento aki ta tuma lugar di 8pm te cu 12’or am y ta e ultimo evento pa anja 2016 di Ling and Sons. Durante e anochi espectacular cu Ling and Sons tin prepara pa un y tur lo tin bandanan músical D’licious, N Fusion, gaita los paranderos y grupo typico “anto ta kla” riba stage pa trece un dushi ambiente di fin di anja. Ling and Sons lo tin su oliebollen stand habri te cu 10’or pm y bar bon surti. E sorteo di campanja di fin di anja ta tuma lugar durante e anochi di dia 30 di December. E premionan ta: 1st prize: Auto nobo Kia picanto sport 2nd prize: 2 ticket pa Miami 3rd prize: 4 ticket pa Palm Island 4th prize: Dinner at Daniels steakhouse 5th prize: Dinner at Giannis restaurant Pa participa haci bo shopping cu bo VIP card y ricibi ticket pa participa cu cada 50 florin di compras na Ling and Sons. Mas bo shop, mas chens bo tin di gana. pa mas informacion bishita nos website lingandsons.com of facebook page facebook.com/lingandsons Mustra/Kita comentarionan

Comparti