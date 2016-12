Comparti Polisnan tin basta problema cu un Jamaiquino cu firma liber y cu ta cana rond den nos area turistico y causa masha problema. Kizas e ta haci mas cos ilegal pero un sigur ta bende droga. E ta acerca turistanan y insisti pa nan cumpra cocaina y otro droga. E ta keda bo tras pa convencebo cu ta good stuff e tin. Den fin di siman el a acerca hasta un inspector di Polis den e area di Divi. El a ofece e inspector di Polis droga. E inspector conoce pero e si no a reconoce e Inspector. E agente mes a pasa den e experiencia unda e Jamaiquino tabata keda insisti pa purba of cumpra su Good Stuff. E agente cu tabata bayendo cu su famia pa un actividad priva a yega paden y yama patruya pa bin dune un man. Nan a vigila e Jamaiquino aki cu ta conoci como Brenton. Hasta a mire ta caba banda di Pool di e hotel purbando di bende su droga na e turistanan. Un daño enorme na nos industria turistico. Polisnan cu a yega a bay atende cune. El a sali core y Polis a bay su tras mesora. El a drenta mondi y finalmente a logra gare. El a keda deteni. E droga cu el a saca mustra e inspector di Polis ya caba a deshaci di dje durante su huida. Semper e ta un persona conoci di ta resisti su detencion. A logra pone na boei despues di mande plat na tera. El a keda casi un dia sera na warda pasobra no a haya e droga cu el a ofrece riba dje. E tipo aki ta basta peligroso pa e area y mester atende cune. Cu firma liber y ta bende droga na turista y sin traha ta motibo pa trek in esaki y mande bek su pais Jamaica. Mustra/Kita comentarionan

