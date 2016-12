Comparti Algun dia pasa den oranan di marduga tabata tin henter un noticia andando cu a tene man di autoridad na San Nicolas basta ocupa. A mobiliza basta Polis pa duna un man ora a drenta informacion cu tin un secuestro na Savaneta. For di prome instante tabata dificil pa haya informacion. Asina mes cu Polis tabata limita na informacion, tog nan no a laga e cos pasa voorbij. A cuminsa un investigacion di oranan di marduga te cu mainta. E prome melding tabata di un atraco y despues un secuestro. Hasta bisiñanan a mira hende wordo forsa hinca den auto y bandona e sitio. Mas despues ora dia a habri a topa un auito envolvi para canto di lama na Savaneta. Ora cu Recherche na San Nicolas a cuminsa cu e investigacion mas profundo a bin saca afo cu ningun rato tabata secuestro. Aki ta sospecho riba un hombeer cu lo ta maha cu otro muher etc. Den e proceso parce tin dos muher envolvi cu un homber lo ta sospecha cu otro homber lo ta anda cune clandestinamente. E cos tabata algo masha bruha pero ningun rato tabatya secuestro sino un reglamento di cuenta pa asunto di muher. E homber cu a core bay pa evita sla coy su curpa, a perde su auto e momento ey. Mas despues a topa e auto banda di lama. E muher supuestamente cu a wordo secuestra a wordo haya tambe y e tabata ok. A base di tur e declaracionnan haya a bin saca afo cu e cos no tabata ningun secuestro, ningun atraco pero asunto di mahamento di muher di otro cu a caba na partimento di sla. A menciona cu un di esnan envolvi ta doño di un restaurant. Ta trata di un lugar di bende cuminda banda di un Gym na Savaneta. E mesun dia e caso a keda soluciona. Mustra/Kita comentarionan

