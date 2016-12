Comparti Den pasado a pasa riba leynan anticua cu a pone cu sancionnan ta chikito y tin hende cu no ta respeta e monumentonan. Por ta no ta berdad, pero ta causa daño na dje of ta bash’e abao y ta haya un simpel suma. Segun directora di Departamento di monumento, ir. Yvonne Webb-Kock, a splica cu den ley actualmente e tabata 5000 florin, pero awor por mira cu wetgeving a traha en general pa full Gobierno, no solamente monumentenbureau, pero pa tur departamento pa cambia e sistema di con ta implementa e multanan y tambe hisando varios di nan. Esun di monumento tambe lo bay hisa. E proposicion tin cu bay Parlamento ainda. Tur departamento a haya actualmente e corespondencia di Directie Wetgeving pa duna comentario bek riba e diseño cu nan a traha y pa 2017 esaki lo wordo trata siguramente. Tambe tin cu bisa cu pa 2017 tabata bezig tambe cu belastingdienst pa nan tambe incorpora den leynan cu ora cu tin un monumento proteha y bo a inverti den dje den mantencion, mescos ora cu bo tin bo cas bo por deduci bo mantencion cu bo a haci, e ora pa monumento tambe a haci un proposicion na Belastingdienst y eseynan tambe ta preparando e. Ministerraad a aproba esaki unanimamente, segun Webb-Kock. Alabes un otro cambio den ley, pero den parti di Belasting cu a propone, ta pa bay cambia cu ora bo cumpra un edificio monumental, pa e overdrachtsbelasting bira 0. Esey tambe lo stimula e ora ey, inversionistanan pa cumpra un edificio monumental pasobra bo no tin cu paga e impuesto mas e ora ey, pa e overdracht. Esey ta algun stimulacion cu a propone y cu actualmente ta preparando esaki pa den e ley general di Belasting cu lo mester bya parlamento ainda, pa esey wordo incorpora, segun Webb-Kock. Mustra/Kita comentarionan

