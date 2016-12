Comparti Nos a combersa cu Ingeniero sra. Yvonne Webb-Kock, kende ta hefe di Departamento di Monumento y a conta riba con satisfecho nan ta cu 2016. Tin plannan serio pa 2017. El a splica cu 2016 tabata un aña exitoso pa Monumenten bureau. Tambe nan a extende cu mas personal. Ta gradici Gobierno pa pone placa disponibel pa monumenten bureau por a crece y asina eherce mas trabao pa nos comunidad. Tabata tin proyectonan cu a caba di 2015 pa bay over den 2016 cu tabata e cas di gobernador, unda cu a prepar’e prome su parti pafo, despues su parti paden. E aña aki a pone hopi enfasis pa muebla full e edificio eynan. Esey tambe ta un trabao di monumentenbureau. Sra. Daphne Every tabata e persona encarga pa lidera e proyecto ey pa e departamento. Tambe pa e edificio di Cocolishi, a bay prepara tur e mobilario pa e espacionan publico. Pa eseynan tambe a wordo poni y alabes e mobilario pa e ministerraadzaal y oficina di minister presidente. Banda di esey tabata tin e proyecto di Faro cu a bay den uitvoering den 2016. Por bisa esey tabata un proyecto cu a keda hopi bunita y cu su portanan a habri pa publico, unda cu nan por subi tur e trapi pa wak e beyesa di nos naturalesa rond na Hudishibana. Otro proyecto cu a realisa tabata e mantencion grandi di Algemene Rekenkamer, unda tabata rekeri pa drecha e murayanan tambe. Tabata tin hopi lekkage den dak cu a wordo drecha atrobe y cu e edificio ta up to date atrobe pa uzo. Banda di proyectonan tin tambe cu ta traha riba proteccion y ta proteha varios edificio atrobe pa 2016. Ta bay poco poco cu nan y e ultimo tabata e misa di Sero Colorado cu net e luna cu a pasa a cuminsa cu su indicacion y esey ta cuminsamento di 2017 lo esey tambe drenta den e registro. Tin varios peticion di permiso cu ta handle pasobra ora cu ta drecha un monumento, mester mescos manera cu traha un cas nobo, bo mester un bouwvergunning. Asina tambe ora cu ta traha riba un monumento proteha, mester permiso di monumento, unda cu ta controla tur mapa, ta wak e descripcionnan, con e ta wordo drecha y ta efectua e ora ey, otorgando e permiso den nomber di minister di cultura. Un otro proyecto pa 2016 cu a traha riba dje tabata un proyecto hopi extenso, cu ta e Monumentenhandboek. Esey ta un buki basta diki unda cu a compila tur e leynan cu tin regardando monunento. A traha criteria di nobo kico ta bira monumento. A pone den e handboek tambe tur regla tecnico. Awor aki no por tin preguntanan mas kico por of kico no por of kico mester haci na un monumento y alabes tambe tur e reglanan pa permiso tambe ta hinca den e monumentenhandboek. E parti unda cu ta bay pa kico ta bira monumento y e parti tecnico, a haci esey tambe cu expertonan di Corsou y a scucha varios persona den comunidad prome cu el a wordo goedgekeurd door di minister di cultura den luna di November. Esey ta e maneho cu ta siguiendo actualmente. Otro proyecto cu a traha riba dje tabata e seyo di monumento. E seyo di monumento ta un simbolo cu a tuma di nos casnan floria, unda cu a scoge e forma di e flor cu ta un simbolo cu antepasadonan ta wak esey como e simbolo di proteccion. Mas cu claro cu esey tabata indicativo pa a tum’e como e seyo tambe pa e monumentonan proteha. Actualmente e edificionan cu ta den propiedad di monumentenfonds, tin’e caba. Awo falta pa pone riba esun cu ta proteha di Gobierno y ta wardando pa minister Sevinger duna su permiso pa bay pone esaki tambe riba e edificionan. Esey lo sigui den 2017. Un otro proyecto cu a traha riba dje ta e borchinan di informacion. A compila loke tin na informacion di historia di nos edificionan na 35 edificio cu a wordo escogi conhuntamente cu ATA. ATA ta financiado di e proyecto aki y ta contento cu a scoge varios edificio cu por haya informacion aki. Tur e informacion di e borchinan aki a wordo manda na tur propietario di e edificio pa nan aproba e texto prome. Actualmente ta casi cla, faltando un of dos mas den Playa y ta bay pa e restonan cu falta den e barionan pafo di Playa y esey lo sigui den 2017 tambe. Tambe tabata celebrando 20 anivesario di existencia di e departamento y semper a haci esey den grandi pa comparti informacion cu comunidad, unda cu ta organisa e famoso paseo monumental. A traha un buki tambe hunto cu esey unda cu a splica algun balor hopi importante pa Aruba pakico e fogon ta unico na Aruba, pakico nos casnan di cunucu ta unico. A splica di e casnan di cunucu tambe y tur esunnan cu a participa na e paseo monumental ta haya esey tambe. Mustra/Kita comentarionan

Comparti