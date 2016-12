Comparti Durante entrevista cuYvonne Webb-Kock, hefe di oficina di Monumento,a comenta cu den oficina di monumento tin mas proyecto ta sigui. Awor aki ta preparando un proyecto cu ta di Zuidstraat nr. 7. Esey ta e edificio cu ta propiedad di AIB. Esey probablemente lo bay den ehecucion otro aña, si e board di AIB prepar’e. Ya esey a bay destaho caba, segun Webb-Kock. Pa 2017 tin e proyecto ey. Pa 18 aña ta trahando estrechamente cu Stichting Monumentenfonds. Nan ta encarga cu e parti financiero. Tin e conseho di monumento, cu ta monumentenraad. Nan ta esun cu ta duna conseho na minister. Nan ta duna conseho ora di entrega un permiso di monumento y tambe ora di proteccion. Monumentenbureau ta prepara tur cos y nan ta wordo gehoord conforme ley. Monumentenbureau ta e departamento di Gobierno y ta e organo tecnico, pero tambe e centro di conocemento y e tareanan ta hopi amplio y ta wordo instala pa decreto gubernamental. Actualmente ta bay cay bao di un minister nobo cual ta minister presidente y pa monumenten bureau ta un honor pa traha cune, en espera di e prome werkoverleg unda cu tin varios proyecto cu kier propone na dje pa e aproba. Tin 14 proyecto planea pa e siguiente dos pa tres aña. Pero hopi di nan ta bay warda si placa tey pa wordo realisa. Tin pa 2017 pa traha cu monumentenfonds pa traha riba Uncle Louis Store. A puntra caba pa lidera e proyecto aki mondeling. Ta wardando pa nan regla nan papelnan y tambe nan financiamento pa por cuminsa cu e proyecto ey. Tin pa 2017 e proyecto di seyo cu lo sigui pone, identificando e edificionan. Tin e proyecto di e borchinan cu lo sigui. Tin un proyecto cu tin lunanan cu ta traha riba dje y cu ta un proyecto di programa di scol. Actualmente ta preparando unda lo bay scol pa splica nan kico ta e seyo di monumento, kico ta e leynan, kico monumentenbureau ta haci y esey lo bay tur scol di Aruba. Esey ta den preparacion cu lo bay invita minister presidente. No a haci esey ainda, pero lo invit’e pa e scoge e scol cual lo bay prome les. Ta papiando cu Cas di Cultura pa prepara Cas di Cultura, si nan haya financiamento. Ta bezig cu Fort Zoutman ta intercambia idea pa esey tambe. Mester un mantencion. E placa atrobe. Tin hopi proyecto. Manera cu a wordo bisa, tin 14 ta preparando, pero, e usuario tambe tin cu prepare. Pero esun sigur sigur cu ta wak cu lo sigui ta Uncle Louis Store y e speransa ta pa Zuidmanstraat, ta esunnan mas likely pa wordo realisa mas prome. Tambe tin cu traha riba maneho di subsidio hunto cu monumentenfonds, pa yega na hayeparti di financiamento di Hulanda, pa bin cu un sistema pa en berdad bay yuda nos comunidad, pa medio di un fiansa, nan por fia na monumentenfonds pa e ora drecha nan edificionan. Nos comunidad mester ayudo pa drecha nan cas. Tin hopi hende grandi ta biba den casnan di cunucu. No ta tur ora Gobierno por yuda cu tur cos. Famia y yiunan tambe tin cu yuda pa mantene e casnan aki y ta casnan cu ta facil pa mantene. Te actualmente monumentenbureau, pa 20 aña caba ta dunando e servicio gratuito pa duna conseho con pa drecha e edificio y te actualmente ta e doñonan mes ta buscando nan financiamento pa drech’e. Portanan di monumentenbureau ta habri. Tambe ta yuda muchanan cu nan proyecto di scol ora bin cu nan. Tin cu corda, cu nan no ta historiador. Ta un departamento tecnico, pero si tin basta informacion di historia di nos edificionan. Semper e departamento Arubiana na Biblioteca tambe tin basta informacin. Archivo historico tambe tin hopi informacion. Asina tambe e muchanan por sa na unda nan tin cu bay pa haya informacion di nos herencianan na Aruba. Mustra/Kita comentarionan

