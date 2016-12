Comparti Gina Maduro ta presidente di sindicato ABV y a splica di nan trabao durante e temporada aki. Tambe kico tin pa 2017 pa loke ta enfermeria, hospital, etc. El a comenta cu si tin cu bay evalua 2016, tabata un aña hopi productivo pa hospital. Hospital ta un compania cu a crece enormement. Ta riba 1000 empleado caba, compara cu algun aña pasa. Tambe door di ampliacion di hospital y di e bouw nobo cu ta na caminda cu ta bezig caba. Si papia di e bouw mes por ehempel, na Augustus nan a entrega e departamento di magazijn. Tin di compronde cu recientemente hospital a haya e yabi di MOB, cual ta e medical office building, unda cu tur e specialistanan lo bay. Pero tin un draaiboek, unda cu lo bin e mudamento y tambe pa otro aña April/Mei, lo tin entregamento di e new Tower, unda cu tin e afdelingnan importante manera begane grond, verloskamer, kraamafdeling, servicio di emergencia, kinder afdeling intern, cirugie. Esey ta entrante otro aña. E bouw ta bayendo. Tin un tiki retraso den entregamento, pero den tur proyecto grandi por haya esey. Sindicato ABV ta hopi envolvi y ta haya informacion di tur cos. Loke ta cambernan di operacion si tin un tiki retraso den e suma cu mester caba di haci un investigacion pa caba cu e suma completo, unda cu minister tin cu bay parlamento. Ta lage pa e persona encarga. Por lo general Hospital riba su mes tin hopi desaroyo, entre otro digitalisacion. Departamento di Recursonan Humano tambe ta digitalisa. Manera tur cambio tin nan kinderziektes cual ta purba di elimina, pero tin desaroyonan positivo. Tambe tin e skills lab unda cada empleado ta haya oportunidad pa upgrade nan mes y bijschool nan mes. Ora cu ta traha den hospital mester keda bij den tur curso y tambe pa drecha calidad. Tin un punto si cu tin cu bisa cu trahadonan no ta mucho contento ta e ultimo CAO, caminda cu a firma un contracto colectivo unda cu tin un articulo cu ta bisa di prestatie premie. Hospital no ta un compania cu ta duna bashi premie. Pero a purba durante negociacion di CAO, nunca tabata haya nada den Januari. A purba di firma un articulo unda cu depende di e resultado di exploitatie kosten, si e ta mas cu un miyon, cada trahado lo haya un suma di 400 florin. Pero lamentablemente no a logra esaki e aña aki ni aña pasa. Tin diferente factor cu ta hungando un rol ta door di e waarnemernan, e specialistanan reemplasantenan, como tambe specialista y enfermernan y tambe pashentnan di Boneiro tabata bin mas cu awor ta menos. Tin otro gastonan envolvi. Gastonan personal ta enorme na hospital. Pa busca un waarnemer specialista tin su kostenplaatje. Esey ta un di e motibonan cu no por a logr’e. Esey no ta kita afo cu tin cu sigui graha pa hospital bay padilanti. En general pa loke ta pa otro aña, pa ABV e trabaonan cu tin cu wordo haci, e contracto colectivo pa ImSan lo termina y lo bay cuminsa prepara pa un CAO nobo. Preparacion pa esun di Hospital mes cual ta su siguiente aña y di SABA, cual lo vence pa 2017. Pa otro aña lo enfoca riba ImSan y tambe tur e otro desaroyonan cu hospital mes y e proceso cu a siguiendo. Mustra/Kita comentarionan

