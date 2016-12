Comparti Segun Gina Maduro, loke sindicato ABV ta mirando cu tin un masa di empleado ta bayendo cu pensioen. Eynan tin hopi experiencia di hopi aña ta bay. Con cu bay bin e trahadonan aki a traha hopi aña. Tin 30 pa 40 aña y ta bahando den un masa. Pesey ta biniendo cu varios programa di bijscholing pa trece e calidad ariba pasobra ora cu ta perdiendo trahado den un grupo grandi y cu experiencia amplio, bo tin cu habri vactura pa busca hende nobo na su luga. Ta hendenan mas hoben cu menos ervaring, pero mester por stimula cu por upgrade nan cu nan por traha riba nivel. Ta un compania grandi caminda tin un vergrijzing enorme. Hopi hende den un grupo grandi a bay cu pensioen e aña aki, pero otro aña tambe tin un grupo, no mesun grandi ta bayendo cu pensioen. Esey ta un di e retonan tambe cu hospital ta bezig cun’e. Con pa vang op e parti di vergrijzing. Pesey locual ta stimula tambe ta awor ta e vervolg opleidingnan special pa specialisantie afdeling, caminda cu mester por sigui habri opleiding pa upgrade e enfermeronan pa keda mantene yena e bashinan cu tin y asina si tin un trahado, ta hopi mas barata cu ta busca esnan di afo pa un of dos luna cu ta sali mas caro y bo tin bo mesun localnan. Segun Maduro, Hospital riba su mes mester haci mas campaña den e sentido cu ora e muchanan ta cabando scol, vooral na Colegio, Mavo, duna presentacion, trek e muchanan pa nan drenta enfermeria pasobra esey tambe ta falta. Nos mesun muchanan mester stimula nan pa nan drenta e ramo aki. No ta facil. Awendia tur tin nan escogencia, pero tin cu traha riba esey tambe. Hopi di nos muchanan ta wak cu EPI ta duna e opleiding, pero ta purba di gana e muchanan aki pa nan bin traha na hospital y tur ta keda. Tin pa bay Hulanda pa sigui studia y ora nan keda cla, pa nan bin traha bek na Aruba. Esey tin cu focus mas riba dje, segun Maduro. Mustra/Kita comentarionan

