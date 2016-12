Sharline Koolman di Departamento di Malesanan Contagioso a splica cu hopi biaha e ta papia cu e clientenan cu ta bin tuma vacuna di influenza. El a conta di un caso di un señora cu su subrina kier pa e bin tuma su vacuna, su specialista tambe, pero su amiga ta bise cu no mester. E ora ta purba di splica e dama cu tin hende cu a fayece di dje.

E persona aki ta un persona cu ta sufri di pulmon. A splik'e e riesgo cu e ta tuma y e subrina kier'e hopi bon. Cu e subrina ta bise pa scucha di e dokter, pasobra e dokter sa mas miho. El a studia p'esey y por bisa cu e vacuna aki ta bon si of no. Esey a stress riba dje cu puntra un profesional, si e vacuna ta adecua pa haya y si e profesional ta bisa cu e kier pa bo haya e vacuna aki. Bin cu e receta di dokter. No tuma e receta di e dokter y no ta presente pasobra bo ta pone bo mes na riesgo. Tocante di e situacion di influenza, por a mira na DBZ ultimo simannan, por a mira cu tin varios caso ta drentando. Es decir cu Influenza ta circulando pafo. Laboratorio a duna di conoce esey, mirando cu a test diferente hende. Hendenan cu a wordo interna tambe a wordo getest. E vacuna cu tin ta contra H3, Influenza A-H3. E vacuna cu tin na Aruba ta cubri esey tambe. E virus ta circula y tin e vacuna ainda. E ta mas motibo atrobe pa hendenan, vooral hendenan grandi, cu ta cay den grupo di riesgo, pa bin busca e vacuna mas lihe posibel.Sharline Koolman di Departamento di Malesanan Contagioso a splica cu hopi biaha e ta papia cu e clientenan cu ta bin tuma vacuna di influenza. El a conta di un caso di un señora cu su subrina kier pa e bin tuma su vacuna, su specialista tambe, pero su amiga ta bise cu no mester. E ora ta purba di splica e dama cu tin hende cu a fayece di dje.

No tuma e receta di e dokter y no ta presente pasobra bo ta pone bo mes na riesgo. Tocante di e situacion di influenza, por a mira na DBZ ultimo simannan, por a mira cu tin varios caso ta drentando. Es decir cu Influenza ta circulando pafo. Laboratorio a duna di conoce esey, mirando cu a test diferente hende. Hendenan cu a wordo interna tambe a wordo getest. E vacuna cu tin ta contra H3, Influenza A-H3. E vacuna cu tin na Aruba ta cubri esey tambe. E virus ta circula y tin e vacuna ainda. E ta mas motibo atrobe pa hendenan, vooral hendenan grandi, cu ta cay den grupo di riesgo, pa bin busca e vacuna mas lihe posibel. Dianan di fiesta Teniendo cuenta cu e dianan di fiesta, dia 23 di December, y otro siman dialuna, dia 26 di December departamento di malesanan contagioso. Dia 30 di December tambe ta cera. Por bin otro siman diamars y diahuebs y entrante dia 3 di Januari por bin pa tuma e facunanan. Casonan di influenza den exterior Hulanda ta bezig cu un brote basta grandi. Nan ta mirando cu e casonan ta subiendo. Nan cantidad di cama den hospital ta wordo ocupa hopi door di pashentnan aki. Na Merca tambe influenza ta circula. Tin informacion di epidemiologia cu Boneiro tambe tin varios caso di influenza. Es decir cu manera cu hende ta biaha, e malesanan aki tambe ta biaha cu nan. Por fabor si bo por proteha bo mes, haci esaki. Esnan cu tin un sistema imunologico mas stabil, mas hoben, etc., ora bo tin griep, por fabor keda paden. No bay sali den publico y ta bay pega otro hende cun’e. Laba bo man constantemente. Por uza e handsanitizer pero toch laba man. Stimula muchanan, si nan ta malo, tene nan paden. Awa ta yobe dus e por trece mas complicacion si bo tin griep y cana den awa. E parti di lama man ta keda stress riba dje. Si bo ta niester of tosa, haci uzo di kleenex, cosnan cu bo por benta afo. Purba di evita e ora den bo famia cu mas hende ta bay bira malo.