Pa loke ta e situacion di Influenza, Sharline Koolman, hefe di e Departamento di Malesanan Contagioso, por menciona dos parti. Tin e parti di con e vacunacion a bay. A cuminsa na fin di October, comienso di November, y por bay riba e parti di e casonan cu tin di influenza actualmente.

Riba e parti di vacunacion, departamento di Salud Publico, Dienst Besmettelijke Ziekten, a bin cu un programa pa purba vacuna mas hende cu ta posibel. Esey a cuminsa na fin di October/comienso di November, a cuminsa cu e campaña aki pa concientisa e publico, e pueblo en general ki riesgo ta tuma, ta core den e temporada di griep. E temporada di griep ta e temporada di fin di Juli. E ta cuminsa temporada friu y ta caba temporada Mei/Juni. Loke ta tene tiki cuenta cun’e ta cu no ta solamente biaha ta core un riesgo pero na Aruba ta core riesgo tambe. Hopi hende ta kere pasobra nan ta biaha of pasobra nan no ta bay biaha, ta tuma e vacuna of no ta tuma e vacuna. No tin cu lubida cu tin hopi hende ta biaha bin di afo. Sea cu e muchanan ta bin di vakantie Aruba y nan por bin cu e malesa aki. Tambe tin hopi turista cu ta drenta sali e temporada aki, cu tambe por trece influenza. E pida ey kier a stress un tiki riba dje cu no ta solamente si ta biaha. A concentra hopi riba e grupo di riesgo, esnan cu ta sufri di curason, hendenan riba 60 aña, diabeticonan, muchanan bao di 2 aña, tur e grupo ey cu normalmente por haya un griep y ta nifica algo mas cu solamente un griep.

Pa nan e personanan ey hopi biaha por end up den cuido intensivo, intensive care den hospital. Manera por a wak na comienso di aña, a menciona algun biaha, tabata tin hende cu a fayece di esaki y kier keda enfatisa cu e ta importante pa tuma e vacuna aki. E vacunacion riba su mes ta haya cu el a bay hopi bon, segun Koolman. Añanan anterior tabata bestel mas of menos 2500 vacuna y ta caba cun’e por ta net net. Pero e aña aki a dicidi di hisa e cantidad. A haci un bestelling di 5600. A haci un durf di bestel esey y purba di propage mas cu ta posibel pa mas tanto hende posibel por haya e vacuna. AZV ta cubri pa e grupo di riesgo. Esunnan cu ainda no a haya e vacuna, ainda nan por bay nan dokter di cas, ainda por bay cu e recept y ainda tin vacuna. Te cu awor aki a vacuna mas of menos 4500 hende, siendo cu den añanan anterior, temporada di October, te cu e aña siguiente, a vacuna 2500. Pa Departamento di malesanan contagioso, ta un muestra cu lo por mas. A base di locual cu logra vacuna e aña aki y otro aña ainda, ta wak si ta hisa e bestelling pa e siguiente temporada cu ta cuminsa otro aña na october 2017, wak si por hisa e cantidad y pa otro aña tin un grupo mas grandi cu ta vacuna, segun Koolman.