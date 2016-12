Comparti Mayoria bes comunidad ta mira Polisnan como esunnan cu mester pone ordo y trece trankilidad. Manera mira un Polis den uniform diripiente tur hende ta comporta y tin biaha no. Esaki ta trece cune cu hopi biaha ta mira Polisnan como e “kibra fiesta”. Pero Polis tin un otro cara tambe. Un cara mas socia, un cara mas bondadoso cu hopi biaha ta bay perdi den e trabao duro di tur dia. Mustrando e otro cara di Cuerpo Policial, den un tradicion nobo e aña aki mescos cu aña pasa, a organisa e proyecto cu a haya e nomber di “E Luz di Pasco.” Un proyecto cu a nace for di curazon, dunando bek na comunidad. Polis uniforma trahando na Warda di Playa, Pedro “Joontje” Kock a splica cu e proyecto a cuminsa desde aña pasa ora cu a dicidi pa colecta material pa crea macutonan di Pasco entre coleganan cu ayudo di comerciantenan… “pa asina entrega na famianan den necesidad den nos comunidad.”E nomber crea “E Luz di Pasco” tin un di e motibonan di mas bunita cu por sali for di un ser humano, esta, duna speransa den e dianan di fiesta na esunnan den mas necesidad. “Awe nos a bay na un total di 5 cas. Cada un a haya un basket hunto cu un ham, refresco, bolo y tambe comestibel. E idea aki, cu a nace aña pasa, ta uno cu lo kier sigui haciendo e un tradicion di Cuerpo Policial,” asina agente Kock a bisa. “E coleganan cu a participa e aña aki y aña pasa ta hay’e algo grandi. Mirando cu Polis hopi biaha ta wordo mal mira den comunidad. Pero nos tin un otro cara tambe. E cara mas humano y cu e tipo di actonan aki nos kier mustra cu nos ta ser humano tambe manera cualkier persona ey’fo. Nos tambe tin curazon, nos tambe ta sinti y nos tambe ta pensa. Haciendo tipo di eventonan asina ta pone nos mes corda cu nos tin curazon. E ta algo hopi grandi cu ta yena nos cu emocion,” el a agrega. Polisnan ta gradici e hefe di Cuerpo Policial cu a duna su aprobacion pa por ehecuta e proyecto, como tambe na e companianan cu a yuda, manera Prikichi Supermarket, Morning Supermarket, Three Colors Supermarket, Feng Da Supermarket, Bright Bakery, Compra NV, Hong Kong Supermarket y Frasa Trading NV. Sin nan sostem esaki lo no por tabata posibel. Di parti tur Polis trahando den districto di Oranjestad, ta desea henter Aruba un Bon Pasco y Feliz Aña Nobo” asina Pedro “Joontje” Kock a termina bisando cu un sonrisa di satisfaccion y orguyo riba su cara. Mustra/Kita comentarionan

