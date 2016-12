Comparti Problema cu sangura ta serio y tur hende ta buscando un solucion urgente. Mosquito Dunks ® ta e solucion no- toxico cu por yuda cu e situacion serio aki. Mosquito Dunks ® ta un "donut" cu ta flota cu bo ta tira caminda tin awa para cual ta disolve poco poco y ta contene larvaecide cu ta mata e larva di tur sorto di sangura. E ingrediente activo di Mosquito Dunks ® ta un bacteria organico cu ta mortal pa e larva di tur sorto di sangura pero no ta dañino pa e hende y animal incluyendo insecto, mascota, parha, pisca of fauna. Esaki ta un bentaha masha grandi si mester compara esaki cu e uzo di por ehempel kerosin cu ta afecta nos medio ambiente y ta hopi peligroso pa motibo cu e por causa candela. Un Mosquito Dunks® ta cubri 10 meter cuadra di cualkier superficie, ta dura 30 dia y ta perfecto pa caminda tin awa para of caminda awa cu por bira un luga pa broei pa sangura incluyendo pos, beerput, fontein, plasnan,baki di awa, bakinan di awa, vijver, barinan of cualkier luga cu ta yena cu awa y ta keda para pa cierto periodo. E aumento di sangura durante temporada di awacero ta trece preocupacionnan grandi. Na nos país bisiña, Venezuela, aña 2013 a cera cu recordnan histórico di inicidencia di malaria y mescos cu di dengue cu a aumenta cu 40%, e situación ta sumamente alarmante. Departamento di Salud Publico di Aruba a informa cu e situación di e virus Chikunguya tambe ta hopi serio den Caribe, den un luna, a detecta casi 300 caso di infección di virus aki cu ta wordo transmiti door di e mesun sangura cu ta transmiti e virus di dengue y cu síntoma hopi igual. E mas pio ta cu e virus di Chikunguya ta adapta su mes mas masha rápido y ta bira immuun pa tratamento. Mosquito Dunks® ta e solución no-toxico y biológico y ta obtenibel na Nature’s Discount. Mustra/Kita comentarionan

