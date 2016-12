Comparti Aruba Tourism Authority a lansa e campaña ‘Danki Aruba’ den e espirito di fin di aña. Pa medio di e campaña aki ta reconoce heroenan cu ta haci di Aruba uno dushi pa biba y como tal uno dushi pa bishita. E cuidadano ehemplar cu ta wordo reconoci ta Candido Tromp. Candido Tromp ta un atleta den arte marcial na Aruba. Desde aña 1975 Candido a cuminsa practica Judo y a representa nos isla den e deporte aki den exterior y bin cas cu hopi medaya. Candido Tromp semper a dedica su tempo liber pa asina siña muchanan e deporte y asina ta comparti su pasion pa e deporte aki. E vision di Candido ta pa encurasha muchanan pa siña stima e deporte y haci esaki parti di nan bida. Boluntariamente Candido ta duna les na Tanki Leendert Judo Center y ta guia nos muchanan den no solamente Judo sino otro deportenan tambe. Tanki Leendert Judo Center a wordo funda na aña 1982 pa Candido Tromp conhuntamente cu Sebastian Falcon Tromp. Hunto nan a traha e centro di deporte aki sin subsidio adicional di otro organisacion of fundacionnan. E meta pa lanta e centro di deporte aki tabata pa duna oportunidad na tur muchanan pa siña e deporte di Judo. Candido Tromp mes tabata e sensei pa hopi aña y duna hende grandi y muchanan les di Judo y otro deportenan entre otro aerobics. Na aña 2005 sensei Alexis Cardenas a cuminsa duna les na e muchanan di e centro di deporte aki. Te cu dia di awe Candido ta hunga un rol hopi importante pa e centro di deporta aki y ainda e sa duna les na su muchanan. Candido tambe ta un persona hopi conoci den comunidad pa su gestonan cu e ta ofrese di curason na hendenan cu tin mester di su ayudo y asina aki e ta aporta bolunariamente na nos comunidad den un forma unico. Ta danki na esfuerso boluntario asina riba nos isla, e persistencia y bon boluntad nos isla ta sobresali. E factor principal di nos turismo ta nos hendenan, nos mes, y pesei A.T.A. kier presenta un mensahe di refleccion e aña aki pa medio di ‘Danki Aruba’. Yamando danki na personanan ehemplar manera Candido Tromp. Danki Candido. Semper cu un sonrisa Candido a comparti y duna otro un humilde man, dunando su aporte aña den y aña afo. Esakinan ta sigur caracteristicanan cu mester pa no solamente nos turismo desaroya na un manera duradero y saludabel, pero pa simplemente nos comunidad por biba na un manera felis, den harmonia cu otro. Subi online ariba www.dankiaruba.com, Facebook y Instagram di Oficina di Turismo Aruba pa sigui e campaña di ‘Danki Aruba’. Den nomber di Aruba Tourism Authority nos kier gradici cada un di nos hendenan pa nan lucha incansabel durante 2016 y kier desea nos comunidad feliz dianan di fiesta y un One Happy 2017. Mustra/Kita comentarionan

