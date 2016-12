Comparti Titular di Labor, pero tambe di Hubentud, drs. Paul Croes ta wak bek riba 2016 manera un aña den cual e y su oficina a alcansa hopi logro na beneficio di hobennan riba e tereno laboral. Programanan manera Expo Labor, Ban Traha, Refinery Certification Program, y DPL Arbeidsbemiddeling ta percura pa cada dia mas hoben tin e hermentnan necesario pa asumi e responsabilidad di un trabou. “Ademas di contribui na e productividad di nos pais y beneficia nos economia, tambe ta baha riesgo di tin hobennan riba caya y ta crea un forsa laboral mas solido,” tabata e comentario di Minister Croes. Entre 2008 y 2015 desempleo bou di hobennan a baha cu mas di 10 punto, for di 28% te na 18%. Esey ta e resultado di e manera con Gabinete Mike Eman I y II ta wak e potencial di hobennan. For di tur MInisterio tin oficina y proyectonan dirigi na crea oportunidadnan nobo e hubentud di Aruba den mercado laboral. Algun ehempel ta Formacion Social, Proyecto Traimerdia y Stichting Reclassering. Mirando e bon resultado, a tuma decision cu e iniciativa, programa y e trabou di departamentonan publico ta bay continua y como tal por spera un cu den 2017 e indice aki lo sigui conoce un caida. E enfasis riba un cupo di trabou pa hobennan no ta kita for di e importancia cu Minister Croes ta duna na e hecho cu ta recomenda e hoben pa finalisa su trayecto di estudio. Pa medio di programanan manera Poder di Hubentud y Feria Social, hobennan cu ainda ta siguiendo un estudio, tin e oportunidad di adkiri, desaroya y pone den practica nan capacidad y gana experiencia cu por ta balioso dia di manjan na nivel profesional. Mustra/Kita comentarionan

