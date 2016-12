Comparti Recientemente, pa ta exacto dia 30 di november 2016, dos persona bisti cu helm, di cual un di nan cu arma di candela, a comete atraco riba “Gemstones International” na Brickel Bay Mall. Recherchenan di Atraco Team no a para cu e trabao y awor ta solicita ayudo di comunidad pa por caba di resolve e caso. Actualmente tin dos persona di interes pa e team di investigacion y ta puntra comunidad si por reconoce e dos personanan riba potret. Otro caso cu a hala basta atencion tabata e intento di atraco riba Hulpbestuurskantoor na Santa Cruz. Den e caso aki un persona den un auto color blanco a purba comete e atraco. Awor recherchenan di Atraco Team ta pidi cualkier persona cu por a mira of cu sa di un auto marca Hyundai modelo "I-10” cu e number A-25132 poni riba dashboard cu e persona en cuestion moviendo riba caminda, pa por fabor yama Atraco Team mesora. Si ta asina – den tur dos caso -- por fabor yama e tipline di Polis na 11141 of e Teamchef di Atraco Team na e number 597-5147. Ta gradici di antemano pa e cooperacion y sosten pa soluciona dos caso di atraco. Mustra/Kita comentarionan

