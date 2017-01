Aña 2016 ta termina como un otro aña di crecemento, specialmente den cantidad di noticia cu a cubri, pero tambe den e cantidad di usuario cu a subi nos site pa lesa nos noticianan. Mas usuario ta trece mas oportunidad comercial, pero ta bin cu un responsabilidad aun mas grandi tambe pa Headlines Group, e agencia cu ta maneha e website 24ora.com y cu na 2017 ta celebra 10 aña di existencia.

Reto pa ta "E prome den noticia"

Mas cu otro añanan, competencia-no solamente otro agencianan di noticia, sino tambe red social- a pone cu e velocidad pa publica noticianan ta bira mas importante. Hopi hende tin biaha no ta realisa cu mas lihe sali cu e noticia, ta laga menos espacio pa bon verificacion. Di otro banda, usuarionan atento, cu awendia ta hopi mas interactivo cu medionan digital, mesora ta avisa y coreccion ta bin mesora. E responsabilidad ey nos a sa di cumpli cune cabalmente e aña aki.

Batayanan legal pa defende nos storianan

Tambe den e aña aki nos ekipo legal tabata mas activo cu nunca, pasobra mas storia cu aparece riba e portal mas lesa di Aruba, mas responsabilidad pa cumpli ta bin cune. Asina nos a enfrenta dos caso legal den Corte di cual nos a gana un y di cual nos a perde un. A pensa mesora pa apela e decision di Corte den Prome Instancia pero despues a opta pa distancia for di e idea ey. Nos ta consciente cu den e industria aki ta gana y perde. Kisas nos no ta mira e caso mesun cos, pero ta opta pa respeta e Hues imparcial.

Mas usuario ta "mas opinionnan"

Locual si nos a topa cune hopi e aña aki ta mensahenan mixto for di usuarionan. Atrobe, mas nos crece, mas usuario ta traduci den mas opinion y mas forma di mira situacionnan. Asina nos a conoce protesta y kehonan pisa contra abuso di mucha y abuso di hende muhe den general. Pero ta parce tin biaha cu ta depende ken ta e sospechoso, depende si e ta popular of no, cu mester cambia e reglanan di wega. E ora ta prefera pa miho no pone potret of nomber. Den otro caso di hende cu e usuario no conoce, e ora si.

Asina tambe nos a pasa dor di basta critica den casonan di droga. Nos mester admiti cu nos no ta presenta na tur caso y como tal no tin potret di tur sospechoso. Pero den e casonan asina tambe nos a ripara cu si ta famia di hende conoci, of abogado, mesora ta opta pa "tapa e noticia" pasobra no ta cumbini famia of no ta cumbini politicamente. E pregunta e ora ta, mester cubri casonan di droga, si of no?



Drentando aña di campaña electoral

Acercando aña di eleccion, a nota tambe cu e cantidad di relatonan di partidonan politico, Parlamentarionan y Ministernan ta aumenta. Como agencia di noticia, ta purba ta acomoda mas tanto posibel. Si nos ta anuncia di antemano cu nos ta aplica un maneho den cual partidonan representa den Parlamento tin preferencia, pues refiriendo na AVP, MEP y PDR. E otronan lo tin cu demostra nan mes ainda y no ta husto pa partidonan sin representacion ainda di pueblo ta exigi mesun cobertura y espacio cu partidonan existente y cu den ultimo eleccion a conta cu sosten di votadonan.

Un cara y henter un curpa nobo pa 24ora.com

Na e miles di usuarionan cu ta subi nos website mas di un biaha pa dia y ta keda pa mas di 4 minuut riba dje cada biaha, nos ta informa cu a inverti sumanan grandi pa renoba e portal completo. No solamente e apariencia, sino henter e plataforma ta mas moderno, brindando nos mucho mas opcion di promocion, pa informa usuario di noticianan andando y asina por sigui menciona. Tambe nos lo introduci nos "mobile app" nobo cu ta facilita lesamento di noticia mucho mas y ta permiti mas interaccion entre 24ora.com y su usuarionan, basa riba nan mesun demanda.

Den nos vision, esaki ta e rumbo di noticia na Aruba! Usuarionan kier lesa locual nan kier, ora cu nan kier. E cambio ey nos a haci algun aña atras caba, haciendo cu a cana dilanti den tecnologia y vision di unda e industria di noticia ta bayendo. Den e aña nos dilanti nos lo enfoca mas riba video, mes hopi cu potret, pasobra esey ta locual e usuarionan ta prefera awendia.

Masha danki

Na final, nos ta gradici specialmente nos ekipo di benta, cu ta percura pa entrada pa e compania, pero tambe nos ekipo di redactornan y reporteronan cubriendo noticianan 24 ora pa dia. E ta un reto grandi pa por ta tur caminda pareu, pero nos lo sigui haci tur esfuerso pa fortifica nos ekipo di reporteronan pa por sigui ta e "Prome den Noticia". For di awor, den nomber di tur nos mas di 20 colaboradonan, un bon cambio di aña y deseando Boso tur cos bon den e aña nobo. Cu e aña nobo trece hopi salud y prosperidad pa un y tur.



Headlines Group