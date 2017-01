Comparti E miembro di Cuero Policial den Flex Team a dal un hit duro durante nan controlnan diasabra bispo di aña. Banda di Bar A Bar na Ex United Dinner a topa un auto Mitsubishi Space Wagon shinishi y den dje dos homber actuando sospechoso. Mesoraa bay controla e pasaheronan a base di listramento preventivo. E dos pasaheronan a cuminsa bira nervioso. A cuminsa atende cu nan y ta duna indicacion cu nan no ta local tampoco. Listrando den tas a bin topa cu dos saco basta pareu cu basta marihuana. Holor fresco di marihuana tabata skeiro.A bay over mesora na detencion di ambos sospechoso. A haya tambe arma blanco den e auto. Tur cos a keda confisca. E auto tambe a wordo hiba warda. E dos sospechosonan no kier a para keto y mester a pone nan na boei y papia duro cu ambos. Cu transport di CEA a bay cu nan warda pendiente investigacion . Mustra/Kita comentarionan

