E baby di aña a nace den e prome minuutnan di 2017. 39 minuut pasa di mey anochi e mama Zurich Patrice Gumbs di 27 aña a duna luz. Tabata momento di celebracion pa e famia biba na Rooi Master. ‎E tata Jaime Patrice tabata presente cu e mama. Ta su prome yiu.

Te cu merdia tabata e unico baby cu e nace y verloskamer tabata bashi. E ultimo baby di 2016 a nace 11:11 di mainta. E baby di 2017 a nace 00:39 dia prome di January. E peso tabata 3815 gram. E largura tabata di 50 centimeter. Ainda no tin un nomber pa e baby mucha muher aki. Nan no tabata worry masha si ta mucha homber of mucha muher cu anticipation. Awor el a nace y tin tempo pa pensa riba un number durante e prome dia di aña. Dia 26 di december e tabata conta pa nace pero a warda e prome minuutnan di 2017 pa haci e famia feliz.