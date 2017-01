Comparti E ora tabata 12'or di merdia, e fecha diadomingo, dia 1 di Januari, luga tabata MooMba Beach: kico a bay pasa eynan? Wel, hopi hopi hende contento a tira un sambuya pa yama 2017 un bon bini. Bisti cu un pechi, atletanan hoben, mas hoben, madura y mas grandi, a core drenta lama despues di e starting sign. E fiesta a cuminsa pa 10'or di mainta cu DJ Rico Rijk, sigui despues pa 11'or di mainta cu DJ Diablo. Pa 10'or y mey di mainta, un expert zumba master a keinta e musculonan cu un klas di zumba. Y depsues, tabata e momento pa e anual Unox Nieuwjaarsduik. Awa friu, curpanan ta tembla y djentenan riba otro: nada di esaki a pasa cubo ora bo join e Unox Nieuwjaarsduik riba dia 1 di Januari. Na Aruba e temperatura di e awa ta dushi, e solo ta briya y guia e aña nobo cu un sambuya den lama, no ta nada duro. Aki hopi hende a uni na e diversion y hopi ta cu a bula den e awa blauw, hunto cu miles y miles di otronan cu a haci e mesun cos rond mundo, pero den condicionnan cu uno no lo gusta at all. Depsues di e Nieuwjaarsduik un dushi sopi erwt di Unox cu rookworst aden a wordo sirbi. E tradicional sopi di erwt Hulandes aki, ta keinta curpa despues di e sambuya y drecha e condicion pa bo sigui fiesta e aña nobo.

E Nieuwjaarsduik ta forma parti di un serie mundial, pero esun di Aruba lo pone tur hende na cas, malo di envidia ora nan wak bo curpa tonifica y broncea na MooMba Beach. Mustra/Kita comentarionan

