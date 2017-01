Comparti Manera semper Digicel ta lansa ofertanan increibel pa tur su clientenan y e biaha aki ta habri aña cu ofertanan special pa clientenan prepaid. E siman aki diabierna Digicel ta ofrece un ora por nada ora di haci yamadanan di 5 minuut di celularnan “Digi pa Digi” of riba yamadanan internacional (US, Canada, UK, Hulanda fixed, Venezuela & Digi Caribbean(excepto Jamaica, Haiti & Guyana). E 5 minuutnan aki no mester ta riba un solo yamada. Por acumula e 5 minuutnan entre, por ehempel, un yamada di 1 minuut y despues uno di 3 minuut y otro di 1 minuut te ora bo alcansa 5 minuut. Cuminsando for di otro siman y tur diaranson lo tin algo nobo pa clientenan prepaid por disfruta di dje pa henter un dia. Digicel lo corda bo riba e ofertanan semanal pa medio di SMS of via nan Facebook page. Clientenan prepaid como tal mester ta prepara tur diaranson pa gosa ofertanan sin igual. Digicel sa loke abo kier: Un tremendo oferta pa cuminsa e aña cune! Mustra/Kita comentarionan

