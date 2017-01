Comparti Mientras cu comunidad a celebra fin di aña den eventonan tur caminda, e “Visibility Team” di Cuerpo Policial a sigui cu nan accionnan diario den centro di Playa pa asina trece paz y trankilidad pa tur esunnan moviendo na pia y den auto. Ken cu kier a purba molestia, pensa na haci algo robes of simplemente no sigui ordo di Polis, a realisa masha lihe cu Visibility Team t’ey pa controla y pone ordo. E ultimo siman di aña nan a sigui cu control na pia y den auto. Riba dialuna dia 26 di december tabatin 3 crucero den waf, Regal Princess, Aida Diva y Silver Whisper – cu mas o menos 6850 turista. Esaki tabata un bon motibo pa e team tene control na entrada di waf como tambe rond di The Paddock pa asina sigura cu tur cos ta cana trankil. Mirando cu dos crucero tabata di bishita, Navigator of the Seas y Braemer, cu 5000 turista, Visibility Team a dicidi di haci control na pia y riba bicicleta rond di waf e siguiente dia. Fuera di esey nan a expande nan patruyahe den auto unda un chauffeur a haya boet pa parkeer riba acera. Riba dia 28 di december, e team a sigui cu nan control rond di waf y Paddock y a atende cu un Van color blanco cu a core y drenta pa parkeer memey di dos otro tourbus. E chauffeur di e tourbus aki tabata kier a drenta den e luga habri door di core den ‘reverse’ pero na mes momento un otro tourbus cu un dama tras di stuur a core yega y a busca di drenta den pura den e luga habri ainda memey di e otro dos tourbusnan y a baha un par di turista. E bus tabata para di tal manera cu otro busnan mester a subi riba acera mirando cu esun bus tabata para mita riba acera y mita riba caminda. Mesora a atende cu e señora pa e hala su bus for di e luga pero e la declara cu el a yega prome. A haci varios intento pa pone realisa cu e no por parkeer manera cu e kier pero den un forma grosero el a laga sa cu ta eynan e ta para e bus. El a wordo poni na ordo y por fin e la dicidi di hala su tourbus y a core bay tur rabia. Riba 29 di december a manda Visibility Team na e mercado popular pa un pelea. Na e sitio doño di e mercado ta declara cu e tabata envolvi den un pelea cu un empleado di Aruparking. Pa un bon rato a manda palabranan menos bunita den direccion di otro pasobra segun A., J. kier hunga Polis y cada bes ta bise cu e ta para e auto malo. Pa ora e team a yega J. a baha na awa caba. Su coleganan a laga sa cu el a bay Warda di Polis pa entrega un keho contra A. Pero A. a bisa tambe cu ta e ta esun cu a cuminsa y cu ta e a pusha J. prome y cu J. kier a dal e cu un piedra. Na final A. a admiti cu el a haci fout. Fuera di e incidente aki, Visibility Team a duna 6 boet pa infraccionnan cometi den trafico y pa motibo di rijbewijsnan cu no tabata na ordo. Dia 30 di december e team a sigui cu control mirando cu e crucero Carnival Splendor a mara na waf cu 3500 pasahero. Esaki a conduci na control pisa rond di waf como tambe rond di e mercadonan. Tambe a dicidi di tene control den centro di Playa. E dia siguiente e team a sigui cu nan accionnan den Playa cu dos crucero den waf – Coral Princess y Silver Whisper. Manera semper a haci control den henter a area como tambe centro di Playa. Mustra/Kita comentarionan

