“Honorabel Presidente di Parlamento, Honorabel miembronan di Parlamento, Sra. Yvonne Lacle-Dirksz, Gobernador Interino di Aruba, Su Excelencia Promer Ministro di Aruba y demas Ministronan di gabinete Eman, distinguido invitadonan, publico presente y comunidad di Aruba.

Awe na e ocasion di mi prome discurso den e funcion di Gobernador nobo di Aruba, mi ta desea di expresa mi miho deseonan di bon salud y felicidad pa tur esunnan presente y henter nos comunidad na ocasion di inicio di un aña nobo. Ohala cu cada famia cu ta forma nos comunidad por sigui desaroya nan bida hunto, cu convivencia, speransa y fe. E Reglamento di Gobernador di Aruba ta stipula den articulo 3 cu e Gobernador ta asumi e cargo mediante e presentacion – den un Reunion Solemne di Parlamento – di un copia di e decreto real di su nombramento y di e acta di su huramentacion y ta trece e aceptacion di e posicion pa aclamacion na atencion di e residentenan. Señora Presidente, cu e entregamento di e documentonan rekeri na Parlamento di nos pais, mi a acepta e posicion cu un sentido grandi di respet y gratitud. Mi ta haci uzo di e ocasion aki pa dirigi mi mes na Staten - y via dje na henter e pueblo di Aruba – pa sigura tur hende cu conforme e promesa cu mi a haci, conforme e Statuto di Reino Hulandes y conforme e Constitucion di Aruba como fundeshi, lo mi eherce mi funcion conscienciosamente na tur momento. Na prome luga, mi kier expresa mi gradicimento inmenso pa Su Mahestad nos Rey, cu a apunta mi como Gobernador di Aruba. Lo no a scapa e atencion di esunnan cu a sigui e proceso di acerca - cu tanto na Aruba, como na Hulanda, como tambe rond di mi persona - tabata tin discusion tocante e nombracion di Gobernador. Mi ta spera cu nos por cera e capitulo aki y habri un nobo, cu vision pa un futuro di colaboracion positivo y constructivo, cu tur entidad y institutonan, den nos democracia parlamentario. Mi ta compromete mi mes 100% pa cu esaki, den linea cu e promesa haci durante mi huramentacion dilanti di nos Rey.

Miembronan di nos Parlamento, mi ta consider’e un honor grandi cu dilanti di boso mi por acepta mi funcion. Cada Gobernador ta duna un toke propio na e funcion. Cada un ta un otro persona, den un otro periodo di tempo. Pero na mes momento, e instituto Gobernador, ta un simbolo di continuidad y di union. E ta un conexion directo cu nos pasado estatal, e taray di su historia na cua te cu awe nos ta sigui traha. Nos ta haya e balornan cu nos tin en comun, ancra den e historia hoben di nos pais. Un di e balornan ey ta e rol di sirbido di pueblo. E Gobernador ta asumi su encargo den servicio di e comunidad. Mi ta realisa cu door di acepta e funcion aki, mi ta drenta den e pisadanan di mi antecesornan, Felipito Tromp (den feliz memoria), Olindo Koolman y Fredis Refunjol. Nan a demostra servicio importante na Aruba y na nos Reino y nan merece e gradicimento incesabel di nos pueblo di Aruba. Awe tambe mi kier a expresa, cu mi ta para tras di tur e palabranan di nos Gobernador Interino actual, Yvonne Lacle-Dirksz, cu na ocasion di su discurso den Parlamento den e Reunion Solemne, na un forma elocuente a subraya con lo mester eherce e funcion di Gobernador y di Gobernador Interino. Mi tin e confiansa cu hunto nos lo sa di sirbi nos pais durante e añanan venidero, actuando segun e norma y balornan di nos Reino y di nos dushi pais Aruba. Sra. Presidente, permiti mi comparti un observacion personal cu mi ta haya di suma importancia. Awendia bida pa famianan no ta facil, pero no solamente na Aruba, tambe den nos region di Caribe y rond mundo famianan tin hopi reto riba un variedad di situacion cu ta interferi den nan stabilidad y felicidad. Un famia uni y feliz ta e nucleo y base necesario cu un comunidad tin mester pa e por desaroya, progresa y probecha di e oportunidadnan cu ta ser brinda. Asina cada generacion por desaroya segun su propio identidad y conforme nos balornan pa asina enfrenta e retonan di futuro cu confiansa. Sinembargo ta parce cu awendia e presion ta mas fuerte cu nunca riba ser humano y e famia, pa sostene activamente e relacionnan familiar den un forma positivo y consistente.

Nos tin mas di hopi cos pero menos di loke ta realmente importante den nos bida. Nos tin mas cuido y atencion pa salud, sinembargo menos ta na disposicion y/of ta alcansa esunnan mas den necesidad; Nos tin mas rikesa, sinembargo e ta menos bon reparti; Nos tin mas acceso na educacion, sinembargo menos hoben sa kico realmente mester scoge como profesion; Nos ta traha mas, sinembargo nos ta realisa menos; Hopi tin cas mas grandi, sinembargo nos tin menos tempo pa pasa hunto cu otro. Hopi hoben awendia ta manifestando e necesidad pa espacio pero tambe pa apoyo interno di famia, pa nan por crece y forma nan mes cu fortalesa familiar - di principio y balornan - pa enfrenta e situacionnan di bida cu ta spera nan. Hopi yiu ta haya nan mes ta crece den soledad y incertidumbre of hunto cu un mama of tata cu ta constantemente ocupa luchando pa su porvenir y di su yiu. E poder di amor, atencion y apoyo moral y emocional, no ta haya oportunidad suficiente pa sembra su simianan y crece, debi na hopi reto social y laboral. Ami - lantanto den e pueblo di San Nicolas - mi tabata tin e bon suerte di lanta cu guia di un famia hopi humilde pero uni, cu un base spiritual y comprometi cu e sentido di apoyo pa otro. Tambe mi a lanta cu amigonan di bario yen di energia y bon humor. E combinacion aki a brinda mi e balans necesario cu mi tabata tin mester pa sigui un educacion profesional, crece y logra forma mi mes y despues mi famia felizmente. Mi tin un famia grandi manera hopi kisas sa awe. Antes na Aruba tambe nos tabata tin famianan cu tabata grandi, pero e convivencia y felicidad tambe tabata grandi. Kisas e retonan cu por a interferi den e stabilidad familiar y social di antes berdad por tabata menos. Sinembargo mi no por kita di e impresion cu hopi di nos hendenan tabata mas feliz cu menos tambe. Nan tabata mas senciyo, tabata tin tempo pa papia y scucha otro, pa hari cu otro, pa bay misa cu otro, pa apoya otro, pa yuda otro traha cas, pa yuda otro coba pos, pa yuda otro den cunucu cu e cosecha. Si y hasta yuda otro cu cuminda ora cu tabatin mester. Tur esakinan a cultiva un ambito di solidarismo y trabou boluntario, cu a bira e forsa di nos comunidad di antes. Tambe homber y muhenan balente tabata lanta mainta tempran y bay traha sea den cunucu of riba lama piscando, pa cria nan mes of nan famia. Mas despues nan tabata traha den mina di oro of di fosfaat. Asina nan sigui tambe den nos refineria y finalmente laborando den e sector turistico, cu a bira e motor di nos economia. Den comienso nos a ricibi abundancia di educacion di Frere y Soeurnan cu a bin nos islanan cu e tarea noble pa educa y prepara nos generacion nobo di e temponan ey, pa e mundo cambiante cu a cuminsa exigi mas di cada Arubiano.

Tabata e era di industrialisacion y modernisacion cu a bati na porta di nos isla. A pesar di e cambionan grandi aki e base familiar di Aruba, semper a percura pa e generacion nobo di e temponan ey tabata bon prepara y yen di animo. Nos miho virtudnan personal y custumbernan familiar a manifesta den e generacion nobo cu a tuma e reto y cambionan, cu curashi y determinacion. Asina nan a traha duro pa logra exito den educacion y despues, cu nan profesion, construi y modernisa e Aruba cu awe nos conoce. Mi conoce famianan cu a produci varios maestro di scol for di e mesun famia. Otronan a genera electricista, pipefitter, welderdo, carpinte, enfermero, dokter y huristanan exitoso. Y tin di algun famia cu a produci tambe lidernan luchado cu a entrega nan mes na e lucha pa bienestar general di henter un pueblo manera Henny y Shon A Eman, Juancho Irausquin, Betico Croes, Nel Oduber, Henny Eman y esunnan di awe cu a tuma ehempel di e lidernan menciona, di un generacion pa un otro generacion. Awe cu e partinan paradoxal cu mi a menciona na inicio di mi discurso, e simplicidad den nos bida berdad a bira menos; e complexidad a bira mas. Tecnologia pa gran parti a tuma rienda di nos privacidad, cu tin dia nos ta mira nos telefon mas cu nos ta mira y duna atencion na nos miembronan di famia. E desaroyo a yuda nos avansa den hopi aspecto, pero alabes a fragmenta nos bida cotidiano y cune tambe nos sociedad. Sinembargo bida ta manera un Universidad cu ta brinda nos oportunidad tur dia pa siña algo nobo, pa supera cualkier situacion cu por presenta. Y mi ta convenci cu e forma pa nos supera e retonan externo aki realmente ta di fortalece nos ser interior, tanto personal y familiar, mescos cu antes tabata e caso y semper lo ta. Ami tambe a pasa den mi propio dificultadnan tambe, mi mester a haci cambio, sacrificio y adapta. E dicho ta conta pa nos tur: "Cada cas (y mi por agrega cada famia) tin su mesun cruz". Malesa a toca porta tambe di mi famia, sinembargo hunto uni y cu Fe nos a enfrenta e retonan cu a presenta. Tabatin momentonan dificil y momentonan crucial pa para hunto como famia. Awe mi ta agradecido na mi famia pa nan perseverancia y determinacion. Tambe mi ta agradecido na Gobierno di Aruba pa a brinda mi e oportunidad pa sirbi nos pais y nos yiunan di tera na Hulanda durante e ultimo tres añanan. E oportunidad aki tambe a sirbi mi di crecemento, sirbiendo y apoyando otronan den mi funcion como Ministro Plenipotenciario na Hulanda. Sinembargo den e cambionan continuo cu ta forma parti di nos destino, a presenta un capitulo nobo den mi bida cu a trece mi bek na mi isla natal. Hunto cu mi esposa y famia nos pensa hopi, kico e reto nobo aki por ta significa. Mi mester bisa awe cu ta danki na e base di union y fe cu mi a lanta cune - mescos hopi famia aki na nos isla - mi por a refleha profundo y encontra e claridad pa compronde e reto mi dilanti. Sabiduria ta siña nos pa no bira lomba pa retonan, ni hala atras tampoco pa oportunidad of dificultad cu por presenta.

Pesey hunto cu mi famia nos a acepta e desafio nobo aki pa mi por sirbi nos comunidad y Reino como Gobernador. Sra. Presidente, awe mi ta reïtera na e organo mas halto di nos pais, cual ta nos Parlamento, cu lo mi haci mi maximo esfuerso pa eherce e funcion di Gobernador dignamente, cu e mesun dedicacion, cu mi predecesornan a eherce. Mi palabranan di profundo gratitud ta bay na nos Gobernador saliente y awor Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, Fredis Refunjol pa su servicio incansabel y ehemplar na nos comunidad. Inspira pa su humildad, sinceridad y rectitud lo mi motiva mi mes pa eherce e funcion di Gobernador di Aruba pa e periodo nos dilanti. Mi ta termina cu un mensahe na tur famia di Aruba. Dios a brinda nos e realidad di bida cu nos por ta parti di un famia, un unidad cu diferente relacion, sea yiu, tata, mama, ruman, primo of prima, tanta of tio, welo of wela. Nan ta diferente rol cu durante nos bida nos por eherce, crece den dje y ser util pa nos mes, pa otronan y pa nos comunidad. Pesey laga nos cultiva e relacionnan aki tur dia cu un amor incondicional di apoyo pa otro. Sea ta famia of amigo, rico of pober of di cualkier rasa of religion. Hunto nos ta un comunidad, hunto nos ta Aruba, hunto nos lo progresa. E aña nobo cu ta inicia, ta brinda nos un comienso nobo cu ta inspira speransa, oportunidadnan nobo y entusiasmo pa vence cualkier situacion, con scur of confuso cu e por parce di ta. Nos Creador a ekipa nos cu e cualidadnan necesario pa supera e retonan aki y ser un miho hende pa nos famia y pa tur otro den nos comunidad. Mi ta conclui deseando un y tur un “Bon y Feliz aña nobo 2017” y cu e deseo pa Dios por sigui bendiciona nos dushi isla di Aruba.