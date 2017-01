Comparti James Fazzio CEO di AAA, a conta cu nan kier mehora e operacion di terminal y tambe e capacidad di terminal pa pasahero. Semper tabata tin e discusion cu lo desaroya un cargo hall cu ta conecta cu Freezone y despues e waf di Barcadera, pero tin cu keda enfoca riba e experiencia di e pasahero. Aeropuerto ta e prome y ultimo impresion pa e pasahero di Aruba. Ta importante pa tin’e bon y ta mas comprometi pa haci esaki den e proximo añanan. Demanda di vuelo Segun James Fazzio, e reto cu aeropuerto tin ta pa e demanda keda sosode den un window di 5 pa 6 ora. Hasta cu ta mira riba un crecememto di 3% tur aña, e 3% aki ta sosode den un window di 5 ora. Casi 60 pa 65 porciento di e asientonan programa, ta sosode entre 1’or di merdia y 6’or di atardi. Ta trata aki cu un aeropuerto cu por bisa cu e ta diseña pa 3 miyon pasahero. Nan ta biaha den un window di 15 ora, pero por ta e aeropuerto por maneha 4 miyon. E 3 miyon cu ta traha dentro den un window di 5 pa 6 ora, tin cu mira con pa traha e aeropuerto diferentemente, pa asina por maneha un piek hour capacity. Con hopi cientos of miles di pasahero pa ora e aeropuerto por handle den un solo biaha. Esaki ta loke nan ta premira proximamente. 24/7 Antes aeropuerto tabata 24/7 habri. Fazzio a splica cu nan ta considere si tin demanda pe. Nan no tin operacion di 24 ora, pasobra basicamente despues di 11’or di anochi y prome cu 7’or di mainta no tin ningun peticion pa opera. Si tin aerolineanan cu ta rekeri pa traha den e oranan ey, ta considera habri e aeropuerto. E aeropuerto lo wordo habri pa acomoda cualkier servicio cu tin cu acomoda. Departamento di bombero Den pasado tabata tin papia cu e departamento di bombero lo pasa bao di aeropuerto of directamente bao di Gobierno. Segun Fazzio, e tema ta bin de bes en cuando. Departamento di bombero ta specialisa, tin trainingnan unico y riba un perspectiva. Pa Aeropuerto pa opera su propio departamento di bombero, no ta cost effective. E no ta nan core business. Aeropuerto ta pensa cu si tin un bon mecanismo pa traha hunto cu departamento di bombero, un porcion di e ganashi di e aeropuerto por wordo uza pa cubri algun gasto di e departamento di bombero. E miho modelo ta un cuestion di fine tuning. Fazzio no ta kere cu lo ta prudente pa tuma over e Departamento di Bombero. Mustra/Kita comentarionan

