Por sinti for di aeropuerto e mercado Venezolano, aunke no tey, a logra wanta e situacion. CEO di ATA, Ronella Tjie Asjoe-Croes, den e mesun liña cu aeropuerto y a papia di resultadonan cu ta proyecta pa 2016, ATA ta proyectando un resultado di menos crecemento den 2016. E proyeccionnan ta indica cu ta cera e aña cu un caida di 10%. Esaki ta pa gran parti atribuibel na e mercado di Venezuela, ora considera volumen y e impacto, no por kita esey afo. Fuera di esey, mester bisa si cu ora kita e impacto di Venezuela, ta hopi importante pa midi esey, por mira un crecemento di mas of menos 3%. Venezuela no por descarta e impacto pisa cu e tabata tin riba e mercado aña pasa, pero por mira cu Merca por cera cu un cremento despues di 2015, unda cu el a cera cu casi 8% di crecemento y a sa di mantene esaki y crece tambe riba dje. Esaki ta segun proyeccionnan. Mas importante ainda, no obstante cu tabata tin diferente reto aña pasa, Venezuela, e parti di Zika, un tiki menos pero toch Aruba a perde diferente grupo. E parti di Brasil por ehempel como mercado, sigur no obstante esey a enfoca hopi riba 2017 y por mira cu 2017 pa e prome kwartaal di e aña aki cu ta temporada halto, por mira un cantidad adicional di asiento aereo di casi 10% for di Mercado di Merca y esey ta cuadra perfectamente cu e strategia di locual a enfoca hopi riba dje. Si kier sali for di e impacto di Venezuela, considerando cu semper tabata conciente claro cu parti di e Mercado eynan ta e mercado normal y parti ta mercado cu a bin pa otro motibo. Con cu bay con cu bin, si kier sali y compensa esey cu otro mercado, tin cu wak den direccion di Merca. E cantidad di asiento aereo proyecta pa e aña aki pa gran parti danki na e contribucion di Jetblue su vuelo adicional, segun e CEO ta pone cu por yega na e meta di crece Merca e aña aki di un minimo di 5% y naturalmente sigui crece e region di Europa y tambe e region di Latino America tambe.

