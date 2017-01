Comparti Prome cu a cera e MOU cu Citgo, pa cuminsa cu e negociacionnan mes, a pidi ministerio di asuntonan exterior di Hulanda, como parti di e negociacionnan lo a toca responsabilidad di Reino , como ministerio di Reino, di asuntonan extranhero di Hulanda, a pidi nan pa haci un quickscan pa Aruba, pa mira si di berdad por conta cu e sosten di Hulanda, pero tambe, mirando tur e desaroyonan nan Venezuela, si Aruba tabata haciendo algo bon di por a cuminsa cu e negociacionnan. Resultado di e quickscan tabata positivo. E prome resultado di e quickscan eynan tabata e MOU cu a wordo firma na September di 2015, sigui pa e acuerdonan cu a wordo firma un aña despues. Arends a sigui splica cu a wordo invita prome cu fin di aña pa un briefing oficial di ehecutivonan di Citgo na unda cu nan a indica kico ta e proceso cu ta bay cuminsa awor aki y tambe parti di e empleado cu e rehabilitacion fisico di e refineria ta bay cuminsa e simannan nos dilanti aki cu tambe por cuminsa wak movimento di hende, empleado y tambe contratistanan cu lo asisti e contratistanan Frances/Venezolano pa e rehabilitacion di e refineria. Nan tin cu traha cu e contratistanan local. Citgo no tey pa inventa e wiel di nobo. Nan tin un draaiboek di e ultimo 100 añanan cu Aruba tabata tin un refineria y Citgo no ta bay haci mucho cos diferente pa loke ta esey. E empleadonan local y e contratistanan local obviamente tin preferencia. Entrada pa pais Aruba Segun minister Arends, tur prome di luna ta ricibi e parti corespondiente fiho. Refineria di Aruba ta ricibi e parti corespondiente di huur y tambe Departamento di Impuesto, e compania Citgo Aruba Refinery ta cumpli cabalmente cu su obligacionnan y cual for di un aña pasa, ta mustra corporate citizenship. Kico por spera Minister Richard Arends ta sigui splica cu a calcula, si wak kico Valero tabata genera pa aña, trahadonan di Valero, inclusive tur e contratistanan, ta papiando di un 90 miyon dollar pa aña, esey ta exclusivo di e lease y tambe di e minimum tax payment di 10 miyon di dollar. E reapertura di e refineria por nifica esey pa aña pa Aruba. Rol di Hulanda E rol di Hulanda tabata crucial den esaki. E quickscan a wordo presenta na Gobierno di Aruba, cu un carta di e canciyer Hulandes, sr. Coenders, unda cu ta indica cu tin green light, cu no tin ningun peliger pa Reino, ningun peliger geopolitico ni pa reino ni pa Aruba y por cuminsa cu e negociacionnan pa lease e refineria y asina haci e reapertura di e refineria posibel. E ta un carta cu nan ta yama “blauw”. Parlamentarionan Hulandes a manda pidi e carta y el a wordo poni den inzagge na parlamento Hulandes, vertrouwelijk ter inzagge. Mesun cos cu a haci na Aruba cu e documentonan di Citgo, ta un quickscan cu a wordo poni ten inzagge na Hulanda pa e parlamentarionan. Mustra/Kita comentarionan

Comparti