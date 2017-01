Comparti Na Mahuma varios unidad di Polis mester a bay cu urgencia pasobra a drenta informacion di un pelea. Ora Polis a yega e cos tabata basta tenso na e sitio. Dos homber jong cu tin problema cu otro a topa y cos a bay termina na cas of iglesia na Mahuma. Tabata tin basta destruccion riba un of mas auto. Polisnan a calma e situacion. Basta hende tabata presente mirando cu tabata tin misa. A tene e area sigur pa investigacion y djey a pidi presencia di recherché. Tabata wordo menciona cu tabata tin arma envolvi. Cuerpo Tecnico di Polis a wordo pidi tambe. Hendenan ta bisa cu a mira un hende arma. A confisca dos auto. Aunke esnan eybanda a menciona cu ta problema di muher di un di otro, tog oficialmente cerca esnan directamente envolvi no por a confirma esaki. A mira si cu e dos autonan tabata kibra y intencionalmente pa un of otro motibo a manda auto riba otro. Mustra/Kita comentarionan

Comparti